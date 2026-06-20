《給阿嬤的情書》帶火潮汕美食2026｜潮汕8大明星打卡餐廳攻略 任賢齊吃滷水鵝/黎諾懿打冷 高鐵旅遊好去處

電影《給阿嬤的情書》票房突破17億，近日在香港上映也成為熱話，電影取景地潮州及汕頭不禁火熱起來，其實不少演藝人都愛到潮汕品嚐特色美食，例如任賢齊、詹瑞文、駱應鈞歎滷水鵝，黎諾懿、洪天明吃夜粥，大家若趕潮流到潮汕旅遊，不妨按本文介紹的明星打卡餐廳，吃遍潮汕地道美食。

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潮州必吃美食2026｜1. 劉卜滷鵝 任賢齊歎古城滷水鵝

劉卜滷鵝1973年創辦，三代傳承秘製潮州滷水鵝，全國首店位於潮州古城牌坊街，任賢齊、知名美食博主劉雨鑫都曾打卡，任賢齊更搞笑說，香港人告訴他「打冷」是潮州話「打人」的意思，內地網民表示聞所未聞，只知打冷是「魚飯」，與潮州話「擔籃」諧音，大抵是以前的人擔著放了物品的籃子去販賣的意思。任賢齊品嚐獅頭鵝鵝肉￥68、獅頭鵝特級粉肝￥80入口即化，十分滋味。必吃美食有滷鵝￥69、鵝翅￥45、鵝掌￥40、滷水拼盤￥130。

汕頭消夜2026｜2. 雙生不夜粥 黎諾懿豪吃炭燒響螺

雙生不夜粥由早市經營至夜市，供應粥品、海鮮等地道菜式，網民評價不俗，雖然價錢不便宜，但性價比高，更入選大眾點評必吃榜餐廳，黎諾懿就曾在店中自選海鮮消夜，更豪吃名菜炭燒響螺￥758。必吃美食有豆醬焗膏蟹￥280、醬爆鵝腸￥100、滷水鵝粉肝￥80、鵝血煲￥30、金不換炒薄殼￥50、白灼血蛤等。

汕頭傳統美食2026｜3. 春梅里 詹瑞文撐￥1280滷鵝頭

春梅里滷鵝館是五十年老字號，採用澄海特產獅頭鵝製成名菜滷水鵝，早前也曾到香港的《香港潮州節》擺攤賣滷水美食。詹瑞文到訪汕頭開在民居的春梅里分店，驚見花碌碌的招牌有兩層樓高。詹瑞文點了養足五年的滷水老鵝頭￥1280，鵝頭非常巨大，詹瑞文蘸蒜泥醋吃，增添多重口感。180天大的鵝全拼￥238，粉肝軟糯，齒頰留香。詹瑞文更自創依次序將鵝肉、鵝腎、鵝腸、鵝肉疊成漢堡鵝。豉油王爆炒鵝腸￥88，清洗乾淨，沒有腥味。

汕頭地道美食2026｜4. 瑞嬌嫲嫲 蕭正楠挑戰生腌海鮮

潮汕海產豐富，生腌甚為流行，傳統吃法是將海鮮用蒜頭、香菜、辣椒、醬油、白酒等生腌，保留海鮮原味，冰冰涼涼，酸甜開胃。生腌近年爆紅，大眾點評汕頭小吃快餐熱門榜第一名的瑞嬌嫲嫲，連陳百祥、林曉峰、蕭正楠都打卡，蕭正楠早前更帶同好友曹永廉二刷。蕭正楠在小紅書上載視頻，打卡生腌象拔蚌¥128、招牌腌生蠔¥38、生腌紅蝦¥198、生腌龍蝦¥128、生腌蟹¥88、白粥¥2。生腌又名「潮汕毒藥」，未必人人腸胃受得，餐廳也有熟腌，芥末鮑魚片¥58、芥末小鮑魚¥28、芥末花螺¥45、泰式無骨雞爪¥38等。

吃生腌溫馨提示 1. 預先吃半碗白粥打底，切忌空腹吃生腌。 2. 若是第一次吃生腌，淺嚐即止，不要吃過量。 3. 光顧有規模的餐廳，少去路邊攤。

潮州好去處2026｜5. 也鹵．潮味 駱應鈞吃潮汕家常菜

駱應鈞喜歡吃潮州菜，來到潮州不忘打冷，看到滷水鵝就興奮，餐廳擺出幾十款潮州家常菜，令人目不暇給。駱應鈞面對一桌美食，在席間示範剖開血蛤，吃得津津有味，還品嚐滷水鵝拼盤，鵝肉、粉肝、生腸、鵝腎都有，地道菜式有生腌蝦、炒薄殼米、鹽焗烏頭。餐廳的人氣美食還有椒鹽蝦、炒番薯葉、酸甜魚等。

汕頭美食推介2026｜6. 捷盛樂記 錢嘉樂撐牛肉火鍋

捷盛樂記牛肉火鍋開在汕頭著名旅遊景點小公園一帶，遊客觀光後，可以順道吃一頓潮汕美食，錢嘉樂、湯盈盈、洪天明、周家蔚也曾打卡。黃牛肉由自家屠宰場直送，每日新鮮現切。必吃美食吊龍￥32，肥瘦均勻，蘸上秘製沙茶醬風味更佳。Ｑ彈大顆手打牛肉丸￥40，三花趾￥36，五花趾￥42，嫩肉￥30，粿條￥6，牛肉餃￥20，熟牛鞭￥45。

汕頭經典小吃2026｜7. 老大魚丸 麥長青打卡非遺魚丸

老大魚丸創於1958年，是汕頭老字號，其傳承的「達濠魚丸製作技藝」被列入廣東省省級非物質文化遺產名錄，以嚴選新鮮海魚純手工打製聞名，麥長青就曾到訪，看77歲的老師傅手打墨魚丸，驚訝該店的魚丸有七十多種口味，有賣￥10一顆呢！必吃招牌馬鮫魚丸、鴨屎香茶丸、茉茶椰子丸、胡椒豬肚丸、鹿茸菇苦瓜丸子、醬爆雪花牛肉丸、精製墨魚丸。

汕頭消夜好去處2026｜8. 陳悠悠 洪天明大排檔飲夜茶

陳悠悠．潮汕夜茶排檔是消夜好去處，典型平民大排檔裝修，復古木桌椅和燈牌可打卡，洪天明曾光顧，引來全餐廳客人群起打卡呢。粵式飲茶點心款式多，必吃經典美食金醬蒸鳳爪￥16、水晶蝦餃王￥16、鹹蛋黃雞翅￥38、香炸雲吞￥18、牛肉陳村粉￥42、秘製爆炒雞煲￥34、蔥段黃鱔煲￥48。人氣美食有黃金手工大油條￥5、純熱豆漿￥4.9、香脆脆皮牛奶￥20，還有快失傳的點心爆醬糖沙翁￥15，有芋泥和鹹蛋黃流沙兩種口味可選。

文：林樂樂

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