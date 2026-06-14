給阿嬤的情書｜楊受成博士包場力撐潮州情 憶父捐校傳承美德 內地奪17億票房6.18港澳齊上映

在內地影壇掀起現象級觀影熱潮、以逆襲之態勇奪票房冠軍，並已錄得超過17億人民幣驚人票房的口碑佳作《給阿嬤的情書》，將由洲立影片、銀都機構、東方影業、英皇電影、安樂影片及映藝娛樂聯手港澳發行，於6月18日在香港澳門全線戲院上映。這部由新銳導演藍鴻春執導的最新力作，憑藉極致真摯的故事與情感，打動了內地千萬觀眾。英皇集團主席、香港潮屬社團總會會長楊受成博士率先邀請總會主席胡定旭先生、常務副主席馬介欽先生以及一眾嘉賓等共300多人，一同到英皇戲院（時代廣場店）率先觀賞電影。

《給阿嬤的情書》全片採用潮汕話

身為潮州潮安人的楊受成博士表示：「《給阿嬤的情書》導演及演員是潮州人，全片採用潮汕話，無論畫面、演員演技，還是故事細節，對家人思念和鄉愁的描寫都非常真摯、寫實。潮州人給人感覺勤奮、做人有情有義。這部電影讓我想起我的父親，他教導我們要重視家庭凝聚力，不可忘記自己的故鄉和根。電影裏的海外華人正如早年我的爸爸赤身南下，到憑藉潮州人的堅韌性格成功創立英皇集團的起點—「成安記」鐘錶店。父親不僅奮鬥求存，對故鄉的關顧也一如既往。1985年他捐資在潮州市興建了來宜小學，並以我爺爺的名字命名。時至今日，我仍會帶領家人探訪該小學，更設立獎學金，希望培養下一代潮州學子，傳承傳統美德。」

英皇電影支持有濃厚中國地域文化的戲

英皇電影對擁有濃厚中國地域文化的電影情有獨鍾。由英皇電影出品的《無名之輩》於2018年上映，好評如潮，電影以貴州小城市為背景，通過方言及西南地域風貌，訴說小人物的奮鬥故事。《破地獄》則以生死命題和富有現實感的家庭羈絆，向海外觀眾介紹這個極具代表性的香港非物質文化遺產宗教儀式。《給阿嬤的情書》與這兩部電影一樣，以真摯而生活化的敘事手法，將文化與情感帶給觀眾，引發巨大共鳴。