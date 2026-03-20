73歲駱應鈞登台風度翩翩型過後生仔 迷死台下妙齡少女群情洶湧 曾兩做手術留醫逾月

資深演員駱應鈞已屆73歲，但魅力絲毫不減，活躍於幕前及社交平台。駱應鈞昨日（19日）在小紅書分享一條登台演唱的影片，並謙虛寫道：「最近學了一首歌！有沒有聲樂老師點評一下，謝謝！」影片迅速引發網民熱議。

駱應鈞身形挺拔

從影片中所見，駱應鈞當日狀態大勇，身穿深色三件式西裝的他，搭配白色襯衫與領帶，身形挺拔，顯得格外紳士有型。在舞台燈光下，駱應鈞滿面春風投入演唱，臉上掛著親切的笑容。

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駱應鈞在台上沒有大多台風，而已緩緩走向台下觀眾，更親切握手，令現場氣氛相當熱烈，台下更有大批女士舉起手機拍攝，足見駱應鈞甚有人氣。不少網民留言讚駱應鈞：「身材維持得比年輕人還好」、「氣息好穩」、「金毛獅王唱歌還不錯啊」等。

駱應鈞入行半世紀

駱應鈞於1975年投考第5期TVB藝員訓練班，曾演出多部膾炙人口劇集，包括《神鵰俠侶》、《壹號皇庭》、《倚天屠龍記》等，因反派形象深入民心，獲封「TVB御用奸角」。不過駱應鈞在2019年發現有腎石，曾進行兩次繁複手術，一度入院長達40多天，手術後更要休息四個月。

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