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港男曬2015年佛誕長假「舊照」 羅湖返港暢通無阻！網民發現「全是這類人」︰十年前後好大分别

旅遊
更新時間：15:24 2026-05-27 HKT
發佈時間：15:24 2026-05-27 HKT

每逢長假期結束，深圳各口岸往往都會迎來大批返港人潮。然而，近日有位男網民於社交平台上分享了一張舊相片，指11年前的（即2015年）佛誕長假期的最後一日，於羅湖口岸返港時經歷了「非常暢通無阻」的過關過程，事主對比今年口岸逼爆的景象感觸良多，事件更引起了其他網民關注及熱烈討論，即睇內文詳情。

港男晒11年前長假舊照！慨嘆當年過關「暢通無阻」

北上深圳玩樂成為近年港人假期活動之一，多個口岸及關口每到長假期均會出現大批港人過關人潮，而剛過去的一連3日的佛誕長假期亦不例外。前日（5月25日）是長假期最後一天，部份旅客早於下午已陸續經深圳灣、香園圍、福田、羅湖等口岸回港。晚上等候過關的人潮更是逼爆各口岸，直到午夜關口臨關閉時仍有大批旅客滯留，有部份未能過關的旅客甚至與現場公安人員起爭執。

同屬佛誕長假最後一日 「人潮」今非昔比

在排隊過關的熱潮下，有網民近日在facebook「深圳大陸吃喝玩樂交流」群組上分享昔日經歷作為對比。該名網民上載了一張拍攝於2015年5月25日的照片，事主眼見最近口岸的擠擁情況，不禁回想起過往的經歷。

他表示︰「尋晚（5月25日）個個口岸返香港迫爆，回顧返2015年尋日（11年前，同樣係佛誕長周末最尾一日）夜晚11點半羅湖返香港時嘅情況，非常暢通無阻。」根據事主描述，當年即使同樣是長假期的最後一晚深夜，過關時亦十分順暢，現今人頭湧湧、大排長龍的景象截然不同。

網民發現1細節 當年車上全是一類人

照片曝光後，隨即引起大批網民熱議，不少人對比兩地10多年間的變化。有網民仔細觀察照片後發現一個細節，指出當年「車上全是阿伯」，並表示「嗰時冇咁多乜乜通！識得啲土生土長嘅人都冇北上」、「嗰陣深圳邊有咁多打卡景點，興去長洲」，亦有人點出當年少人北上，可能與匯率有關，皆因「嗰陣啲人仔貴」。

另外，亦不少網民將討論延伸至現今的消費模式與環境轉變。有人表示：「依家環境唔同，香港消費又貴，我情願返大陸消費，香港又貴服務又差」、「香港有乜嘢好玩？大陸不同，60歲老人坐車免費，半價入場」，甚至有網民感嘆「大陸十年前後好大分别，多嘢食，多嘢玩，又平，香港越來越差，周圍又舊，路又破爛」等。

資料來源︰深圳大陸吃喝玩樂交流

延伸閱讀︰佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵

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