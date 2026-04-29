Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五一黃金周北上攻略！3大App+網站實時睇口岸人流 避開羅湖/福田/蓮塘出入境人潮

旅遊
更新時間：14:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：14:00 2026-04-29 HKT

五一勞動節黃金周將至，相信不少市民已計劃好北上消費或短途旅遊。想玩得更盡興，避開過關人潮是關鍵！本文為您整合三大實時查詢口岸人流的方法，包括香港入境處App、保安局「口岸通」及微信小程序「i口岸」，助您輕鬆掌握羅湖、福田、深圳灣等主要口岸的實時狀況，精明規劃行程，告別排隊煩惱。

五一黃金周深圳口岸人流高峰預警 入境處App/WeChat實時睇出入境人潮

五一黃金周深圳口岸人流高峰預警 入境處App/WeChat實時睇出入境人潮
五一黃金周深圳口岸人流高峰預警 入境處App/WeChat實時睇出入境人潮

五一長假期是外遊高峰期，想北上深圳消費，又怕在關口「塞車」？其實只要出發前善用官方手機應用程式或微信小程序，便能實時監察各大口岸人流，有效規劃行程，避免在羅湖、深圳灣、蓮塘、福田等熱門關口浪費寶貴的假期。

1. WeChat「i口岸」小程序 實時掌握深圳各大口岸人流

WeChat「i口岸」小程序 實時掌握深圳各大口岸人流
WeChat「i口岸」小程序 實時掌握深圳各大口岸人流

經常使用微信的市民，不妨試用「i口岸」小程序。它不僅提供深圳13個口岸的即時人流數據，涵蓋羅湖、福田、高鐵西九龍站等，其最大賣點是設有「實時直播」功能。

用戶可以直接觀看口岸現場的即時影像，親眼掌握人流車流的真實情況，數據每30秒刷新一次，資訊近乎零時差，助您作出最精準的出行決策。

「i口岸」使用教學：

  1. 在微信主頁向下拉，或於上方搜尋欄輸入「i口岸」。
  2. 進入小程序後，在「口岸實況」一欄即可看到各口岸的「暢通」或「緩行」等狀態及預計時間。
  3. 點選心儀口岸，即可觀看現場通關直播畫面。

2. 入境處手機App 深圳8大陸路口岸人流 每15分鐘刷新一次

入境處手機App 深圳8大陸路口岸人流 每15分鐘刷新一次
入境處手機App 深圳8大陸路口岸人流 每15分鐘刷新一次

要避開過關人潮，最直接的方法就是使用「香港入境事務處」官方手機App。市民在出發前，只需打開App內的「陸路邊境管制站等候時間」功能，即可一覽羅湖、福田（落馬洲）、深圳灣等8大陸路口岸的實時人流情況。

系統資訊每15分鐘更新一次，並以綠、黃、紅三色燈號，清晰顯示口岸的「正常」、「繁忙」或「非常繁忙」狀態，讓旅客對等候時間有更準確的預算。

顏色

狀態  

預計等候時間

綠色

正常

一般少於15分鐘

黃色

繁忙

一般少於30分鐘

紅色

非常繁忙

一般30分鐘或以上

香港入境事務處 手機應用程式 

3. 保安局「口岸通」 實時查詢旅客/私家車過關輪候時間

保安局「口岸通」 實時查詢旅客/私家車過關輪候時間
保安局「口岸通」 實時查詢旅客/私家車過關輪候時間

除了手機App，市民亦可瀏覽香港保安局的一站式資訊平台「口岸通」。此網頁專為過境旅客而設，能實時查詢各陸路口岸的旅客及私家車過關輪候時間。對於自駕北上的市民來說，這裡提供的資訊尤其有用，能助您選擇最暢通的路線。

保安局「口岸通」官方網頁

 

深圳8大出入境口岸開放時間一覽：

口岸

開放時間

羅湖口岸

6:30am-12:00mn

深圳灣口岸

旅檢6:30am-12:00mn；貨檢24小時通關

福田口岸（落馬洲支線）

6:30am-10:30pm

高鐵西九龍口岸

6:30am-11:30pm

港珠澳大橋口岸

24小時通關

皇崗口岸（落馬洲）

24小時通關

文錦渡口岸

7am-10pm

蓮塘口岸（香園圍）

7am-10pm

 

同場加映：港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
奇聞趣事
2026-04-28 07:30 HKT
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
4小時前
以同理心點亮不平凡 師生並肩跨越成長障礙 匡智張玉瓊晨輝學校六度榮膺行政長官卓越教學獎 陪伴學童綻放閃亮人生 點亮不平凡的軌跡：信念驅動創新改變
教育資訊
5小時前
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
投資理財
8小時前
19萬買中山車位！港爸疑中「內地睇樓團」水魚局 天價尾數竟要「現金地鐵站交收」｜Juicy叮
19萬買中山車位！港爸中「內地睇樓團」水魚局 天價尾數竟要「現金地鐵站交收」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
影視圈
16小時前
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
22小時前
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
飲食
21小時前
米雪胞妹蘋果罕露面氣質不輸明星家姐 讀過藝訓班卻未入行 雪梨女兒曾爆從事一類工作？
米雪胞妹蘋果罕露面氣質不輸明星家姐 讀過藝訓班卻未入行 雪梨女兒曾爆從事一類工作？
影視圈
5小時前