五一黃金周北上攻略！3大App+網站實時睇口岸人流 避開羅湖/福田/蓮塘出入境人潮

五一勞動節黃金周將至，相信不少市民已計劃好北上消費或短途旅遊。想玩得更盡興，避開過關人潮是關鍵！本文為您整合三大實時查詢口岸人流的方法，包括香港入境處App、保安局「口岸通」及微信小程序「i口岸」，助您輕鬆掌握羅湖、福田、深圳灣等主要口岸的實時狀況，精明規劃行程，告別排隊煩惱。

五一黃金周深圳口岸人流高峰預警 入境處App/WeChat實時睇出入境人潮

五一黃金周深圳口岸人流高峰預警 入境處App/WeChat實時睇出入境人潮

五一長假期是外遊高峰期，想北上深圳消費，又怕在關口「塞車」？其實只要出發前善用官方手機應用程式或微信小程序，便能實時監察各大口岸人流，有效規劃行程，避免在羅湖、深圳灣、蓮塘、福田等熱門關口浪費寶貴的假期。

1. WeChat「i口岸」小程序 實時掌握深圳各大口岸人流

WeChat「i口岸」小程序 實時掌握深圳各大口岸人流

經常使用微信的市民，不妨試用「i口岸」小程序。它不僅提供深圳13個口岸的即時人流數據，涵蓋羅湖、福田、高鐵西九龍站等，其最大賣點是設有「實時直播」功能。

用戶可以直接觀看口岸現場的即時影像，親眼掌握人流車流的真實情況，數據每30秒刷新一次，資訊近乎零時差，助您作出最精準的出行決策。

「i口岸」使用教學：

在微信主頁向下拉，或於上方搜尋欄輸入「i口岸」。 進入小程序後，在「口岸實況」一欄即可看到各口岸的「暢通」或「緩行」等狀態及預計時間。 點選心儀口岸，即可觀看現場通關直播畫面。

2. 入境處手機App 深圳8大陸路口岸人流 每15分鐘刷新一次

入境處手機App 深圳8大陸路口岸人流 每15分鐘刷新一次