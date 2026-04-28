永東巴士現金券半價優惠！$50減至$28/$100減至$50！ 最平$28市區直達蓮塘

經常往返香港與大灣區各大口岸及澳門的旅客注意！永東巴士憑藉其廣泛的線路網絡和便捷的服務，一直深受跨境旅客的歡迎。最近，永東巴士現金兌換券推出快閃優惠，以低至5折的震撼價，讓您的旅程更添性價比。當中$50現金券只需$28即可入手，$100現金券亦減至$50，助您輕鬆直達大灣區各大口岸及澳門各熱點！

永東巴士車費半價? $50現金券減至$28/$100券$50換到

永東巴士聯手推出的快閃推廣，旨在為旅客提供更經濟實惠的交通選擇。優惠主要分為兩款現金兌換券，分別是「$28換購$50現金券」及「$50換購$100現金券」，折扣率接近五折，吸引力十足。

永東巴士聯手推出的快閃推廣，旨在為旅客提供更經濟實惠的交通選擇。優惠主要分為兩款現金兌換券，分別是「$28換購$50現金券」及「$50換購$100現金券」，折扣率接近五折。

兌換券適用於永東巴士全線，除了覆蓋香港來往大灣區各口岸的路線，方便公幹或探親的旅客，更包含多個旅遊專線。

半價優惠！覆蓋大灣區各大口岸+廣州、長隆人氣景點

兌換券適用於永東巴士全線，除了覆蓋香港來往大灣區各口岸的路線，方便公幹或探親的旅客，更包含多個旅遊專線。無論是計劃到廣州番禺或珠海的長隆度假區享受家庭樂、前往清遠感受自然風光，還是到花都融創文旅城及深圳華發冰雪世界尋求刺激體驗，甚至是到澳門感受璀璨的娛樂魅力，都能輕鬆直達。

重點推介深圳口岸線路 蓮塘快線最平$28

對於經常需要前往深圳的旅客，這次優惠極具吸引力。永東巴士提供多條往返深圳各區的便捷線路，例如往返深圳南山后海及深圳福田的單程票價僅為$65，使用$50現金券（成本$28）後，只需補回$15差價，變相以$43即可到達，節省超過三成車費！其他熱門深圳線路包括：

蓮塘快線： 單程$40，使用$50現金券，無需補差價，以HK$28成本輕鬆過關。

深圳福田線： 單程$65-$70，使用$50現金券後，只需少量補$15差價。

深圳機場線： 單程$120-$130，使用$100現金券（成本$50）是絕佳選擇。

永東巴士半價現金券優惠詳情（>>按此預訂<< ) 4 月29日10:00 開搶

開搶日期： 2026年4月29日 上午10:00

優惠詳情： 以 HK$28 購買 HK$50 永東巴士現金兌換券 以 HK$50 購買 HK$100 永東巴士現金兌換券

兌換及乘車期限： 必須於2026年4月30日或之前完成兌換及乘車。

使用方式： 每張現金兌換券可兌換永東巴士各線路之單程車票一張。 若車票票價高於現金券面值（$50或$100），乘客需自行補回差額。 若車票票價低於現金券面值，餘額將不獲退還。

不適用上下車站點： 太子、紅磡香港體育館、中環碼頭、東涌、迪士尼樂園、香港國際機場、亞洲國際博覽館及啟德體育園。

重要提示： 所有乘客在出行前，必須確保已備妥所需旅遊證件（如有效護照、回鄉證、簽證等）。 車票兌換需視乎官方網站當時提供的班次及票務系統供應情況而定。 訂單一經確認及付款，所有商品將不設任何退款、更改或取消。 如有任何爭議，KKday及永東巴士將保留最終決定權。



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4 月29日10:00 開搶【KKday獨家快閃｜低至5折】永東巴士全線現金兌換券優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/269786?cid=9429

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