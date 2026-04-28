五一黃金周︱陸路口岸交通一文睇清！高鐵香港段增26班列車 港鐵/金巴/皇巴加強服務

五一黃金周將至，由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組今日（28日）就內地勞動節黃金周期間（5月1至5日）的交通及公共運輸安排，發放最新資訊。內地勞動節黃金周期間，運輸署預計會有大量市民、訪港旅客及跨境車輛使用各陸路口岸，呼籲跨境出行人士盡量使用公共交通工具往來香港和內地或澳門，及早計劃行程，預留充裕交通時間。

五一黃金周︱港鐵加強東鐵綫羅湖/落馬洲站列車服務

署方已督導本地及跨境公共運輸服務營辦商，在內地勞動節黃金周期間加強服務，以方便本地市民和旅客出行，包括：

港鐵將於4月30日至5月5日期間的不同時段，加強東鐵綫來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務；

廣深港高鐵香港段將於4月30日至5月3日期間，每日增加13對即26班來往香港西九龍及福田站的列車班次；於5月4及5日，每日增加一對來往香港西九龍及福田站，以及一對來往香港西九龍及深圳北站的班次；及於4月30日及5月5至7日，每日加開一對臨時臥鋪列車車次來往香港西九龍及北京西站；

增加港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的班次，有需要時可達最高峰平均約一分鐘一班；

增加落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的班次，有需要時可達最高峰平均約兩分鐘一班；

增發跨境直通巴士配額以加強服務；及

連接各陸路口岸的本地專營巴士B線的班次亦會提升至高於一般周末的水平，相關營辦商會預留車輛及人手應對乘客需求。

運輸署籲考慮非繁忙時間出行

運輸署預計，公共運輸服務包括金巴及專營巴士B線的等候時間或會較長，乘客應考慮於非繁忙時間出行，在候車期間遵守秩序，並遵從現場警務人員及相關營辦商職員的指示。計劃乘坐跨境巴士的人士亦應提早預訂車票。

透過港珠澳大橋前往珠海的使用者需注意，連接大橋珠海口岸人工島及情侶南路的臨時施工便橋已經停用，當局建議盡量使用公共交通工具，提早計劃行程，預留充裕交通時間。珠海口岸及附近道路的交通亦可能受影響，請乘客耐心等待。

駕駛跨境私家車出入境人士請注意，落馬洲管制站及深圳灣口岸亦會視乎現場交通情況，在內地勞動節黃金周期間或會實施特別交通安排，以便保障公共運輸車輛暢順地進入上述口岸，跨境私家車在車流高峰期或需較長的等候時間輪候通過口岸。駕駛人士請特別留意沿途可變信息顯示屏及交通標誌。如遇交通受阻，請保持忍讓及遵從現場警務人員的指示。

至於港珠澳大橋，市民可透過運輸署流動應用程式「香港出行易」或網頁（hkemobility.gov.hk/tc/traffic-information/live/cctv），查閱大橋香港口岸出境及入境客車通關廣場的交通快拍，亦可透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務（traffic-info.gzazhka.com:5015/#/），查閱大橋珠海口岸的車輛實時通關情況，以便及早計劃行程。此外，運輸署提醒駕駛人士於大橋主橋行駛時，應時刻遵照珠海當局實施的交通管控措施，除非獲珠海市當局指示，否則車輛一律不可佔用應急車道。

市民和旅客亦可透過保安局的一站式過關資訊平台「口岸通」（www.sb.gov.hk/chi/bwt/status.html?type=outbound）或「香港出行易」，更便捷地取得各陸路口岸的最新資訊。當中，運輸署會提供金巴、皇巴及港鐵服務情況及輪候時間。市民請留意電台、電視台、運輸署網頁（www.td.gov.hk）及「香港出行易」發放的最新交通消息。

運輸署緊急事故交通協調中心24小時運作，密切監察全港各區、口岸和主要車站的交通情況和公共運輸服務，適時採取措施，應對服務需求。節慶安排跨部門工作小組負責全面統籌並督導各政府部門有關內地勞動節黃金周期間接待訪港旅客的預備工作，以及加強資訊發布，方便市民及旅客按最新情況規劃行程。