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深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠

旅遊
更新時間：18:13 2026-04-24 HKT
發佈時間：18:13 2026-04-24 HKT

近年港人北上消費娛樂成風，深圳的公共交通網絡亦日趨完善。深圳巴士集團近期宣布，全新開通的「雲海專線」已投入服務，於週末及假日接載遊客，從大運地鐵站直達有深圳版「天空之城」美譽的雲海公園，為港人北上提供一個方便快捷的假日消遣選擇。

全新龍崗觀光巴士線 地鐵站直達深圳「天空之城」雲海公園

全新龍崗觀光巴士線 地鐵站直達深圳「天空之城」雲海公園
全新龍崗觀光巴士線 地鐵站直達深圳「天空之城」雲海公園

週末、假日限定 長者享車費半價優惠

深圳巴士集團今日（24日）公布，為方便龍崗區及其他地區的市民和遊客前往雲海公園，決定增設「雲海專線F線」巴士，雙向來往大運地鐵站與雲海公園，並在週末及假日運行，讓遊客免去規劃路線及尋找車位的煩惱。巴士票價為一票制¥15，60歲或以上的長者、身高1.5米及以下的兒童及持殘疾證的遊客可享半價優惠。

深圳鹽田雲海公園 半山上的白色遊輪

位於深圳鹽田區的「雲海公園」，是近年人氣極高的半山景觀地標，更有深圳版「天空之城」的美譽。公園坐落於海拔380米之處，背靠梅沙尖，面向大鵬灣，讓遊客可360度將壯麗的山海全景盡收眼底。

公園內標誌性的純白建築，外形酷似降落山間的白色遊輪，極具未來感。建築內設有圖書館、精品咖啡店和觀景台，室外則有廣闊草坪，無論是拍照打卡、享受閱讀時光，還是散步野餐，都是一個能讓您悠閒度過半天的絕佳去處。

深圳龍崗「雲海專線F線」巴士

  • 首末站：大運地鐵站⇌雲海公園
  • 服務時間：大運地鐵站→雲海公園 8:30am-3pm；雲海公園→大運地鐵站 10:30am-6pm，僅周末及節假日運行
  • 票價：¥15（1.5米及以下兒童、60歲及以上長者，持殘疾證的遊客享半價優惠）
  • 購票方式：於「深巴出行」小程序中的「遊玩出行-公園觀光」頁面選擇雲海專線即可購票

 

資料來源：文明龍城

 

同場加映：香港來往珠海全新跨境直通巴士線！直達金灣/斗門人氣商場 太子/尖沙咀/沙田/荃灣設上落點

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