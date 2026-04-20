深圳良心麵包店結業反爆紅？獲街坊力挽「奇蹟翻生」！堅持孩子敢吃才敢賣 老闆感動：他們救的是我的夢想

無論是香港或深圳，在競爭激烈的餐飲市場裡，小店的經營絕對是充滿挑戰。深圳鹽田區一間開業僅半年的麵包店麥穗山丘，近期因持續虧損宣布結業，卻意外引發一場全城參與的溫暖「救援行動」。在街坊的熱情支持及政府部門的迅速介入下，小店於48小時內迎來「奇蹟重生」，引起廣泛關注。

深圳麵包小店麥穗山丘 結業前獲街坊力挽重開

據內地新聞網報道，深圳麥穗山丘麵包店的店主吳小姐是位90後的二胎媽媽，為了讓擁有有20年經驗的麵包師傅哥哥能有穩定事業，並實現自己「開間溫暖小店」的夢想，於去年10月於鹽田區海山地鐵站附近開了間麥穗山丘。

她堅持所做的麵包，「是自己孩子敢吃，才敢賣給顧客」，故選用進口原料製作無添加的健康麵包，但由於定價太貼地，忽視了租金、人工等成本，導致從開業到現在，都沒有一個月有錢賺，最終於今年4月初無奈決定結業。

熟客帖文引全城熱議︰等你開門

怎料這個結業的決定於顧客群中掀起熱議，熟客廖女士得知消息後便在社交平台上，以《鹽田最好的麵包店要關店了》為題發文，並引起大量街坊關注。而吳老闆更表示，於宣布結業後，「感覺像做夢一樣，最近每天有幾百個人加我微信」。於舊客群組中更不斷彈出「我們等你開門」的訊息，甚至客人傳來影片，指自己的孩子因知道麵包店要執笠而「哭得撕心裂肺」。



政府介入迎轉機 店主感動：他們救了我的夢想

街坊們的熱情更不限於線上，在店家原定的結業日，店內麵包被搶購一空。更意想不到的是，這股民間的呼聲引起了政府關注，鹽田區商務局工作人員更主動上門了解吳老闆結業的苦衷，並為她分析及建議經營方法，讓她瞬間被深深感動。

從決心閉店的失落，到被全城挽留的感動及政府的關懷，吳老闆形容心情「像過山車一樣」，並感言「他們救的不只是生意，還有我的夢想」。她更決定要「 推倒重來」，於兩日後重新開業，並積極調整經營策略，希望能將這份善意延續下去，其後她分享心聲，「不要輕言放棄，故事未完，要做對的事，即使付出代價」，勉勵同路人。

資料來源︰深圳新聞網

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