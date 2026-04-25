Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珠海地道美食2026｜珠海8大特色雞煲攻略 必吃莫氏雞煲平替版￥68/生蠔雞煲 佘詩曼家鄉珠海好去處

旅遊
更新時間：00:10 2026-04-25 HKT
發佈時間：00:10 2026-04-25 HKT

近日大灣區的順德莫氏雞煲，因美食博主劉雨鑫報道而爆紅，成為排隊3小時的長龍店，其實《正義女神》佘詩曼家鄉珠海，也有不少特色雞煲，包括美食博主劉雨鑫打卡的生蠔雞煲、莫氏雞煲平替版、炭爐石橄欖雞煲等，是香港人一家大細北上消費的好去處。

相關閱讀 順德隱世雞煲被起底網民不聽勸鬥氣式光顧-老闆累到現生無可戀樣

珠海8大特色雞煲攻略

1. 花苑美食 必吃滋補生蠔雞煲  網紅推介老字號

美食博主劉雨鑫推介莫氏雞煲爆紅，其實劉雨鑫也打卡珠海老字號花苑美食，食材新鮮，是拱北的街坊消夜好去處。劉雨鑫就吃了清熱潤燥的石橄欖鍋底￥26、清遠走地雞每隻￥88、巴掌大的現開橫琴蠔一打￥120、水魚（時價）、滋補雞子￥80等。花苑美食抵食之選有滋補湯底￥20，加生蠔雞￥78。特色美食有鮮牛肉￥40、鮑魚￥18、騸雞￥80、炸生蠔￥78等。

花苑美食橫琴生蠔火鍋—拱北粵華路店（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市香洲區粵華路225號花苑新村5棟1樓（花苑新村南1門-南2門）
  • 營業時間：11:00-次日03:00
  • 電話：0756-811336513823029489
  • 人均：￥76

2. 咏珊瓦煲菜 必吃招牌榴槤瓦煲雞 世界冠軍李咏珊開餐廳

2009年蹼泳世界盃錦標賽4x100米接力賽冠軍李咏珊，在家鄉珠海開設瓦煲菜餐廳，發揚農家特色美食。餐廳有自家養足150日以上的清遠走地雞，雞肉堅實彈牙，也有自己魚塘養的清江魚，骨少肉甜。榴槤控必吃招牌榴槤瓦煲雞￥188，用整條泰國A級金枕頭榴槤果肉猛火燉煮，吃時拌勻榴槤果肉，啖啖榴槤飄香，還有榴槤麻糬、榴槤炸丸子￥29.9、榴槤斑斕凍￥25。人氣美食有清江魚瓦煲魚￥158、瓦煲雞￥128、酸梅鵝煲￥148、藤椒小青龍￥98、秘製羊肉煲￥178。

咏珊瓦煲菜—珠海店（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市斗門區沖口村合盛圍83號2棟
  • 營業時間：10:00-14:00、17:00-21:30
  • 電話：13392974131
  • 人均：￥69

3. 濠軒閣 必吃五指毛桃生蠔雞煲 長者/親子好去處

濠軒閣總店是二十年老字號的街坊深宵食堂，就連外地遊客都拖著行李箱來打卡，皆因食材新鮮。珠海特色美食橫琴蠔新鮮運到，現開現煮，肥美多汁，難怪每枱必點。必吃美食五指毛桃生蠔雞煲，湯底清甜。生蠔￥58巴掌大，清遠雞￥88，肉質嫩滑，長者和小朋友都咬得動。其他美食有海蝦￥68、鮮牛肉￥35、黑牛百葉￥38、雞子￥68、雞煲￥168，還有貼心的小分量兒童餐￥28。

濠軒閣特色生蠔火鍋總店（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市香洲區粵華路152號新市花園2棟底層G座29XE-D軸（泰鋒電器旁）
  • 營業時間：11:00-次日02:00
  • 電話：13826539301
  • 人均：￥88

4. 潤澤園 必吃海南椰子雞火鍋 現砍椰青水做湯底

潤澤園以椰子雞馳名，海南正宗的文昌雞雞肉嫩滑，火鍋湯底將現砍的新鮮海南椰青水倒入鍋中煮，清甜潤喉，不油膩。椰子水湯底￥18、椰子雞￥65，配菜必吃手打墨魚丸￥30、現開生蠔￥40、鮮海蝦￥38。人氣美食有臘味煲仔飯￥38、養顏南瓜香芋煲￥45、榴槤薄餅、鹵水拼盤￥68、斗門蓮藕片￥15。

潤澤園海南椰子雞．糟粕醋火鍋—拱北店（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市香洲區迎賓路2064號Ａ座12層華僑賓館旁
  • 營業時間：10:00-22:00
  • 電話：0756-8116677
  • 人均：￥86

5. 古琢小館 必吃五指毛桃藥膳雞煲 莫氏雞煲平替版

順德莫氏雞煲紅爆網絡，珠海也有莫氏雞煲平替版，必吃古琢小館的五指毛桃藥膳雞煲￥68，用自己果園養雞場飼養的180天走地麻雞，配上傳統中樂材熬製，甘香滋補。古琢小館其他人氣美食有招牌啫啫戰鬥雞￥98、現炒海鮮戰鬥雞￥158、火星上的咕嚕肉￥68、燒鴨￥58、啫啫客家釀黑豆腐￥48、桂花冰糖番茄￥22、經典黃鱔絲飯￥19.9。

古琢小館．現炒海鮮雞煲—九洲港店（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市香洲區情侶南路455號17棟4單元一層
  • 營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00
  • 電話：0756-3288995
  • 人均：￥92

6. 八珍雞煲 必吃炭爐石橄欖雞煲 肥美清遠山林脆皮雞

八珍雞煲的炭爐火鍋，以瓦煲配合炭火慢熬，湯底有炭香風味，是香港人到珠海品嚐特色美食的好去處。特色湯底有每日現煲的石橄欖湯底￥48，清甜回甘，五指毛桃湯底￥48和無花果湯底￥48鮮甜清潤，豪華版可選金牌花膠雞湯底￥208。食材新鮮，現切清遠山林脆皮雞￥45，去骨取肉；現開橫琴肥生蠔￥48，大隻肥美。本地水魚￥58、羅氏蝦￥48、胡椒豬肚￥45、陳皮鮮鯪魚滑￥30、海鮮拼盤￥59。

八珍雞煲炭爐火鍋—銀海新村店（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市香洲區水灣路134號（小清邁泰式大排檔隔籬）
  • 營業時間：10:30-24:00
  • 電話：0756-3907297
  • 人均：￥74

7. 誠咬金 必吃啫啫走地雞煲 優質食材現點現做

誠咬金由一班年輕人創立，主打地道煲仔飯與啫啫煲，深入原產地，選米、肉、油等優質食材，以古法工藝煲製，甫創店已接連登上「大眾點評」必吃榜。人氣美食啫啫走地雞煲￥58，在珠海雞煲之中排第三名，雞肉鮮甜入味，肉質彈牙。必吃美食有榴槤芝士雞煲￥58、黑松露鮮鮑啫雞、招牌生蠔啫啫煲￥98、檸檬草啫牛胸肉￥68、原創黃鱔啫啫煲￥88、蟲草花滑雞煲仔飯￥38、招牌臘味煲仔飯￥28、椰子雞燉瘦肉湯￥23。

誠咬金煲仔皇．啫啫煲．煲仔飯—夏灣中安店（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市香洲區港昌路258號中安廣場一層
  • 營業時間：11:00-15:00、17:00-21:30
  • 電話：18926951128
  • 人均：￥76
  • 網址：按此　

8. 梁記 必吃足料炭燒鵝煲雞煲  斗門消夜好去處

斗門的人氣街坊食堂梁記2013年開業，以炭燒鵝煲雞煲馳名，老闆梁師傅對食材要求嚴格，採用養夠日子的果園走地雞和清遠馬江鵝，新鮮現宰，用秘製醬料炒熟，再放入砂鍋，用炭火煮到入味，客人吃完鵝肉雞肉，再下其他配菜，最後來一個當地經典快熟麵華丰麵，就是豐富的一餐。必吃美食雞煲￥128、招牌鵝煲￥68、招牌牛雜煲、椒鹽九肚魚、脆肉鯇、鵝雜￥45、鵝紅￥18、花蛤￥10、河粉￥15。

梁記鵝煲雞煲—濱江店（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市斗門區井岸鎮濱江路36-38號
  • 營業時間：11:00-14:00、17:00-次日02:00
  • 電話：1382569658613570672122
  • 人均：￥52

文：林樂樂

延伸閱讀 珠海美食2026｜珠海8大人氣海鮮餐廳攻略 視帝撐大排檔爆膏蟹/橫琴生蠔火鍋/鮑魚啫啫煲/消夜好去處（附地址/交通）

珠海美食2026｜珠海8大人氣海鮮餐廳攻略 視帝撐大排檔爆膏蟹/橫琴生蠔火鍋/鮑魚啫啫煲/消夜好去處（附地址/交通）
珠海美食2026｜珠海8大人氣海鮮餐廳攻略 視帝撐大排檔爆膏蟹/橫琴生蠔火鍋/鮑魚啫啫煲/消夜好去處（附地址/交通）

 

《正義女神》佘詩曼祖家在珠海官塘村，有七百多年歷史，村內有眾多青磚、灰塑彩畫的廣府民居，祠堂、廟宇、「鵬軒學舍」、「觀塘學校」，而中西合璧的「卓肥七故居」外廊以拱券和浮雕裝飾。「佘氏大宗祠」現在作為村史館，展示近二百張照片和三十多件展品。視后佘詩曼近年曾回官塘村祖祠拜祭，還參觀佘氏大宗祠，和到訪她祖父於長塘東巷的兩座祖屋。官塘村出品的民間美食茶果有百年歷史，2006年入選廣東省非物質文化遺產，官塘茶果種類多，蘿蔔糕、馬蹄糕、紅豆糕、五指抓等鹹甜俱備。

珠海唐家灣鎮有1300年歷史，是廣東五大文化名鎮之一，也是珠海市的文化溯源地，保留較完整的村落「唐家灣古鎮」，與香港大嶼山隔海相望。古鎮保留明末清初的建築群，浮雕花板、屋脊圖騰、磚雕、木雕都有特色。鎮內景點有魁星文武廟、蘇兆征故居、赤花山、唐家灣博物館、唐家三廟等，還有咖啡室、小吃美食店、文創小店、文藝工作室。

最Hit
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
6小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
12小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
8小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
4小時前
涉於紅山半島單位內襲擊妻子 男子否認襲擊罪 妻供稱遭辱罵「屋邨妹」及拳打頭部
01:47
男子涉於紅山半島寓所襲妻 妻供稱夫遭銀行解僱情緒暴躁 對其辱罵「屋邨妹」及拳打頭部
社會
10小時前
30出頭夫婦擁26物業 年收租逾250萬 三年半狂掃低水盤 極致慳家拒買自住樓
30出頭夫婦擁26物業 年收租逾250萬 三年半狂掃低水盤 極致慳家拒買自住樓
海外置業
9小時前
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
14小時前
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
影視圈
6小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
2026-04-23 17:11 HKT