珠海地道美食2026｜珠海8大特色雞煲攻略 必吃莫氏雞煲平替版￥68/生蠔雞煲 佘詩曼家鄉珠海好去處

近日大灣區的順德莫氏雞煲，因美食博主劉雨鑫報道而爆紅，成為排隊3小時的長龍店，其實《正義女神》佘詩曼家鄉珠海，也有不少特色雞煲，包括美食博主劉雨鑫打卡的生蠔雞煲、莫氏雞煲平替版、炭爐石橄欖雞煲等，是香港人一家大細北上消費的好去處。

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珠海8大特色雞煲攻略

1. 花苑美食 必吃滋補生蠔雞煲 網紅推介老字號

美食博主劉雨鑫推介莫氏雞煲爆紅，其實劉雨鑫也打卡珠海老字號花苑美食，食材新鮮，是拱北的街坊消夜好去處。劉雨鑫就吃了清熱潤燥的石橄欖鍋底￥26、清遠走地雞每隻￥88、巴掌大的現開橫琴蠔一打￥120、水魚（時價）、滋補雞子￥80等。花苑美食抵食之選有滋補湯底￥20，加生蠔雞￥78。特色美食有鮮牛肉￥40、鮑魚￥18、騸雞￥80、炸生蠔￥78等。

2. 咏珊瓦煲菜 必吃招牌榴槤瓦煲雞 世界冠軍李咏珊開餐廳

2009年蹼泳世界盃錦標賽4x100米接力賽冠軍李咏珊，在家鄉珠海開設瓦煲菜餐廳，發揚農家特色美食。餐廳有自家養足150日以上的清遠走地雞，雞肉堅實彈牙，也有自己魚塘養的清江魚，骨少肉甜。榴槤控必吃招牌榴槤瓦煲雞￥188，用整條泰國A級金枕頭榴槤果肉猛火燉煮，吃時拌勻榴槤果肉，啖啖榴槤飄香，還有榴槤麻糬、榴槤炸丸子￥29.9、榴槤斑斕凍￥25。人氣美食有清江魚瓦煲魚￥158、瓦煲雞￥128、酸梅鵝煲￥148、藤椒小青龍￥98、秘製羊肉煲￥178。

3. 濠軒閣 必吃五指毛桃生蠔雞煲 長者/親子好去處

濠軒閣總店是二十年老字號的街坊深宵食堂，就連外地遊客都拖著行李箱來打卡，皆因食材新鮮。珠海特色美食橫琴蠔新鮮運到，現開現煮，肥美多汁，難怪每枱必點。必吃美食五指毛桃生蠔雞煲，湯底清甜。生蠔￥58巴掌大，清遠雞￥88，肉質嫩滑，長者和小朋友都咬得動。其他美食有海蝦￥68、鮮牛肉￥35、黑牛百葉￥38、雞子￥68、雞煲￥168，還有貼心的小分量兒童餐￥28。

4. 潤澤園 必吃海南椰子雞火鍋 現砍椰青水做湯底

潤澤園以椰子雞馳名，海南正宗的文昌雞雞肉嫩滑，火鍋湯底將現砍的新鮮海南椰青水倒入鍋中煮，清甜潤喉，不油膩。椰子水湯底￥18、椰子雞￥65，配菜必吃手打墨魚丸￥30、現開生蠔￥40、鮮海蝦￥38。人氣美食有臘味煲仔飯￥38、養顏南瓜香芋煲￥45、榴槤薄餅、鹵水拼盤￥68、斗門蓮藕片￥15。

5. 古琢小館 必吃五指毛桃藥膳雞煲 莫氏雞煲平替版

順德莫氏雞煲紅爆網絡，珠海也有莫氏雞煲平替版，必吃古琢小館的五指毛桃藥膳雞煲￥68，用自己果園養雞場飼養的180天走地麻雞，配上傳統中樂材熬製，甘香滋補。古琢小館其他人氣美食有招牌啫啫戰鬥雞￥98、現炒海鮮戰鬥雞￥158、火星上的咕嚕肉￥68、燒鴨￥58、啫啫客家釀黑豆腐￥48、桂花冰糖番茄￥22、經典黃鱔絲飯￥19.9。

6. 八珍雞煲 必吃炭爐石橄欖雞煲 肥美清遠山林脆皮雞

八珍雞煲的炭爐火鍋，以瓦煲配合炭火慢熬，湯底有炭香風味，是香港人到珠海品嚐特色美食的好去處。特色湯底有每日現煲的石橄欖湯底￥48，清甜回甘，五指毛桃湯底￥48和無花果湯底￥48鮮甜清潤，豪華版可選金牌花膠雞湯底￥208。食材新鮮，現切清遠山林脆皮雞￥45，去骨取肉；現開橫琴肥生蠔￥48，大隻肥美。本地水魚￥58、羅氏蝦￥48、胡椒豬肚￥45、陳皮鮮鯪魚滑￥30、海鮮拼盤￥59。

7. 誠咬金 必吃啫啫走地雞煲 優質食材現點現做

誠咬金由一班年輕人創立，主打地道煲仔飯與啫啫煲，深入原產地，選米、肉、油等優質食材，以古法工藝煲製，甫創店已接連登上「大眾點評」必吃榜。人氣美食啫啫走地雞煲￥58，在珠海雞煲之中排第三名，雞肉鮮甜入味，肉質彈牙。必吃美食有榴槤芝士雞煲￥58、黑松露鮮鮑啫雞、招牌生蠔啫啫煲￥98、檸檬草啫牛胸肉￥68、原創黃鱔啫啫煲￥88、蟲草花滑雞煲仔飯￥38、招牌臘味煲仔飯￥28、椰子雞燉瘦肉湯￥23。

8. 梁記 必吃足料炭燒鵝煲雞煲 斗門消夜好去處

斗門的人氣街坊食堂梁記2013年開業，以炭燒鵝煲雞煲馳名，老闆梁師傅對食材要求嚴格，採用養夠日子的果園走地雞和清遠馬江鵝，新鮮現宰，用秘製醬料炒熟，再放入砂鍋，用炭火煮到入味，客人吃完鵝肉雞肉，再下其他配菜，最後來一個當地經典快熟麵華丰麵，就是豐富的一餐。必吃美食雞煲￥128、招牌鵝煲￥68、招牌牛雜煲、椒鹽九肚魚、脆肉鯇、鵝雜￥45、鵝紅￥18、花蛤￥10、河粉￥15。

文：林樂樂

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