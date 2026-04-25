珠海地道美食2026｜珠海8大特色雞煲攻略 必吃莫氏雞煲平替版￥68/生蠔雞煲 佘詩曼家鄉珠海好去處
發佈時間：00:10 2026-04-25 HKT
近日大灣區的順德莫氏雞煲，因美食博主劉雨鑫報道而爆紅，成為排隊3小時的長龍店，其實《正義女神》佘詩曼家鄉珠海，也有不少特色雞煲，包括美食博主劉雨鑫打卡的生蠔雞煲、莫氏雞煲平替版、炭爐石橄欖雞煲等，是香港人一家大細北上消費的好去處。
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珠海8大特色雞煲攻略
1. 花苑美食 必吃滋補生蠔雞煲 網紅推介老字號
美食博主劉雨鑫推介莫氏雞煲爆紅，其實劉雨鑫也打卡珠海老字號花苑美食，食材新鮮，是拱北的街坊消夜好去處。劉雨鑫就吃了清熱潤燥的石橄欖鍋底￥26、清遠走地雞每隻￥88、巴掌大的現開橫琴蠔一打￥120、水魚（時價）、滋補雞子￥80等。花苑美食抵食之選有滋補湯底￥20，加生蠔雞￥78。特色美食有鮮牛肉￥40、鮑魚￥18、騸雞￥80、炸生蠔￥78等。
花苑美食橫琴生蠔火鍋—拱北粵華路店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區粵華路225號花苑新村5棟1樓（花苑新村南1門-南2門）
- 營業時間：11:00-次日03:00
- 電話：0756-8113365、13823029489
- 人均：￥76
2. 咏珊瓦煲菜 必吃招牌榴槤瓦煲雞 世界冠軍李咏珊開餐廳
2009年蹼泳世界盃錦標賽4x100米接力賽冠軍李咏珊，在家鄉珠海開設瓦煲菜餐廳，發揚農家特色美食。餐廳有自家養足150日以上的清遠走地雞，雞肉堅實彈牙，也有自己魚塘養的清江魚，骨少肉甜。榴槤控必吃招牌榴槤瓦煲雞￥188，用整條泰國A級金枕頭榴槤果肉猛火燉煮，吃時拌勻榴槤果肉，啖啖榴槤飄香，還有榴槤麻糬、榴槤炸丸子￥29.9、榴槤斑斕凍￥25。人氣美食有清江魚瓦煲魚￥158、瓦煲雞￥128、酸梅鵝煲￥148、藤椒小青龍￥98、秘製羊肉煲￥178。
咏珊瓦煲菜—珠海店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市斗門區沖口村合盛圍83號2棟
- 營業時間：10:00-14:00、17:00-21:30
- 電話：13392974131
- 人均：￥69
3. 濠軒閣 必吃五指毛桃生蠔雞煲 長者/親子好去處
濠軒閣總店是二十年老字號的街坊深宵食堂，就連外地遊客都拖著行李箱來打卡，皆因食材新鮮。珠海特色美食橫琴蠔新鮮運到，現開現煮，肥美多汁，難怪每枱必點。必吃美食五指毛桃生蠔雞煲，湯底清甜。生蠔￥58巴掌大，清遠雞￥88，肉質嫩滑，長者和小朋友都咬得動。其他美食有海蝦￥68、鮮牛肉￥35、黑牛百葉￥38、雞子￥68、雞煲￥168，還有貼心的小分量兒童餐￥28。
濠軒閣特色生蠔火鍋總店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區粵華路152號新市花園2棟底層G座29XE-D軸（泰鋒電器旁）
- 營業時間：11:00-次日02:00
- 電話：13826539301
- 人均：￥88
4. 潤澤園 必吃海南椰子雞火鍋 現砍椰青水做湯底
潤澤園以椰子雞馳名，海南正宗的文昌雞雞肉嫩滑，火鍋湯底將現砍的新鮮海南椰青水倒入鍋中煮，清甜潤喉，不油膩。椰子水湯底￥18、椰子雞￥65，配菜必吃手打墨魚丸￥30、現開生蠔￥40、鮮海蝦￥38。人氣美食有臘味煲仔飯￥38、養顏南瓜香芋煲￥45、榴槤薄餅、鹵水拼盤￥68、斗門蓮藕片￥15。
潤澤園海南椰子雞．糟粕醋火鍋—拱北店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區迎賓路2064號Ａ座12層華僑賓館旁
- 營業時間：10:00-22:00
- 電話：0756-8116677
- 人均：￥86
5. 古琢小館 必吃五指毛桃藥膳雞煲 莫氏雞煲平替版
順德莫氏雞煲紅爆網絡，珠海也有莫氏雞煲平替版，必吃古琢小館的五指毛桃藥膳雞煲￥68，用自己果園養雞場飼養的180天走地麻雞，配上傳統中樂材熬製，甘香滋補。古琢小館其他人氣美食有招牌啫啫戰鬥雞￥98、現炒海鮮戰鬥雞￥158、火星上的咕嚕肉￥68、燒鴨￥58、啫啫客家釀黑豆腐￥48、桂花冰糖番茄￥22、經典黃鱔絲飯￥19.9。
古琢小館．現炒海鮮雞煲—九洲港店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區情侶南路455號17棟4單元一層
- 營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00
- 電話：0756-3288995
- 人均：￥92
6. 八珍雞煲 必吃炭爐石橄欖雞煲 肥美清遠山林脆皮雞
八珍雞煲的炭爐火鍋，以瓦煲配合炭火慢熬，湯底有炭香風味，是香港人到珠海品嚐特色美食的好去處。特色湯底有每日現煲的石橄欖湯底￥48，清甜回甘，五指毛桃湯底￥48和無花果湯底￥48鮮甜清潤，豪華版可選金牌花膠雞湯底￥208。食材新鮮，現切清遠山林脆皮雞￥45，去骨取肉；現開橫琴肥生蠔￥48，大隻肥美。本地水魚￥58、羅氏蝦￥48、胡椒豬肚￥45、陳皮鮮鯪魚滑￥30、海鮮拼盤￥59。
八珍雞煲炭爐火鍋—銀海新村店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區水灣路134號（小清邁泰式大排檔隔籬）
- 營業時間：10:30-24:00
- 電話：0756-3907297
- 人均：￥74
7. 誠咬金 必吃啫啫走地雞煲 優質食材現點現做
誠咬金由一班年輕人創立，主打地道煲仔飯與啫啫煲，深入原產地，選米、肉、油等優質食材，以古法工藝煲製，甫創店已接連登上「大眾點評」必吃榜。人氣美食啫啫走地雞煲￥58，在珠海雞煲之中排第三名，雞肉鮮甜入味，肉質彈牙。必吃美食有榴槤芝士雞煲￥58、黑松露鮮鮑啫雞、招牌生蠔啫啫煲￥98、檸檬草啫牛胸肉￥68、原創黃鱔啫啫煲￥88、蟲草花滑雞煲仔飯￥38、招牌臘味煲仔飯￥28、椰子雞燉瘦肉湯￥23。
誠咬金煲仔皇．啫啫煲．煲仔飯—夏灣中安店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區港昌路258號中安廣場一層
- 營業時間：11:00-15:00、17:00-21:30
- 電話：18926951128
- 人均：￥76
- 網址：按此
8. 梁記 必吃足料炭燒鵝煲雞煲 斗門消夜好去處
斗門的人氣街坊食堂梁記2013年開業，以炭燒鵝煲雞煲馳名，老闆梁師傅對食材要求嚴格，採用養夠日子的果園走地雞和清遠馬江鵝，新鮮現宰，用秘製醬料炒熟，再放入砂鍋，用炭火煮到入味，客人吃完鵝肉雞肉，再下其他配菜，最後來一個當地經典快熟麵華丰麵，就是豐富的一餐。必吃美食雞煲￥128、招牌鵝煲￥68、招牌牛雜煲、椒鹽九肚魚、脆肉鯇、鵝雜￥45、鵝紅￥18、花蛤￥10、河粉￥15。
梁記鵝煲雞煲—濱江店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市斗門區井岸鎮濱江路36-38號
- 營業時間：11:00-14:00、17:00-次日02:00
- 電話：13825696586、13570672122
- 人均：￥52
文：林樂樂
延伸閱讀 珠海美食2026｜珠海8大人氣海鮮餐廳攻略 視帝撐大排檔爆膏蟹/橫琴生蠔火鍋/鮑魚啫啫煲/消夜好去處（附地址/交通）
《正義女神》佘詩曼祖家在珠海官塘村，有七百多年歷史，村內有眾多青磚、灰塑彩畫的廣府民居，祠堂、廟宇、「鵬軒學舍」、「觀塘學校」，而中西合璧的「卓肥七故居」外廊以拱券和浮雕裝飾。「佘氏大宗祠」現在作為村史館，展示近二百張照片和三十多件展品。視后佘詩曼近年曾回官塘村祖祠拜祭，還參觀佘氏大宗祠，和到訪她祖父於長塘東巷的兩座祖屋。官塘村出品的民間美食茶果有百年歷史，2006年入選廣東省非物質文化遺產，官塘茶果種類多，蘿蔔糕、馬蹄糕、紅豆糕、五指抓等鹹甜俱備。
珠海唐家灣鎮有1300年歷史，是廣東五大文化名鎮之一，也是珠海市的文化溯源地，保留較完整的村落「唐家灣古鎮」，與香港大嶼山隔海相望。古鎮保留明末清初的建築群，浮雕花板、屋脊圖騰、磚雕、木雕都有特色。鎮內景點有魁星文武廟、蘇兆征故居、赤花山、唐家灣博物館、唐家三廟等，還有咖啡室、小吃美食店、文創小店、文藝工作室。