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莫氏雞煲｜現象級網紅餐館宣布「五一」放假 老闆：健康比賺錢重要」

即時中國
更新時間：22:25 2026-04-14 HKT
發佈時間：21:25 2026-04-14 HKT

近日，廣東佛山的「莫氏雞煲」意外爆紅，成為現象級網紅餐館，甚至連許多港星仍前往捧場。儘管已經走紅半個多月了，但是店門口依舊人氣爆棚。面對日均數百桌的客流，老闆莫叔和家人連日超負荷運轉，每天僅能睡3小時左右，身心俱疲。

為應對火爆人氣，莫叔今日（14日）宣布兩項休息計劃：從下周起，每周一固定閉店休息；「五一」假期也將放假3天。他強調，健康比賺錢更重要，並明確表示店鋪不會擴充或加價。

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內地傳媒根據企查查APP顯示，莫氏雞煲關聯的佛山市順德區莫贊榮餐飲店成立於2021年，為個體工商戶，經營者為莫贊榮，資金數額為1萬元（人民幣，下同）。年報顯示，該店2024年營收總收入為6萬元，且2021年至2024年間多數年份營收均為6萬多元。

據媒體此前報道，有人算過一筆賬，按該店公開價目表，雞每份258元，藥膳湯底每份38元，青菜、冬瓜每份20元，腐竹每份30元，每天派籌200個，莫氏雞煲近期的每日均營業額不低於6萬元。這意味着爆紅後，該店1天已賺到1年的錢。

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