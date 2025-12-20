珠海跨年好去處2026｜新聞女王佘詩曼視后家鄉！珠海6大景點跨年活動攻略 長隆煙花秀/無人機/彩燈晚會（附地址/交通）
珠海是《新聞女王》系列Man姐佘詩曼的家鄉，位於廣東省的南部，與澳門、中山、江門為鄰，有港珠澳大橋與香港相連，香港人到大灣區旅遊，乘搭噴射飛航、直通巴士、金巴往返珠海都非常方便。聖誕、除夕、新年假期將至，珠海公布跨年限定活動，大家不妨到珠海度假，一齊倒數迎新年。
1. 長隆海洋王國煙花秀 搶購夜場特惠門票￥229
長隆海洋王國是世界級大型海洋主題樂園，國家5A級景區，除了必看擁有五項健力士紀錄的鯨鯊館、珍稀動物、玩刺激機動遊戲外，12月31日有跨年夜場，特別加入三場主題煙花秀：20:00海洋煙花派對（1000架無人機化作發光鯨群）、22:00可樂煙花派對、24:00跨次元煙花派對；藝人吳若希、丁子朗、谷婭溦登台大唱港樂金曲，人氣虛擬歌姬天依在光影鯨群中演唱，海洋夜光大巡遊，萬人乾杯送舊迎新，抵玩跨年夜場特惠門票￥229，預購額滿即止。
珠海長隆海洋王國（百度地圖/高德地圖）
- 日期：12月31日10:00至00:30
- 地址：珠海市橫琴新區橫琴島富祥灣長隆旅遊度假區
- 交通：公交86路、14路、K10路、K11路
- 電話：4008830083
- 門票：
- 跨年夜場特惠票￥229
- 跨年夜場標準票￥259
- 網址：按此
2. 長隆飛船樂園國際嘉年華 虎鯨五隆慶生
2024年7月開放的長隆飛船樂園，是全球最大室內樂園，擁有超過30種遊樂設備，可玩機動遊戲、觀看海洋動物。12月特備節目有冬日亮燈、粉光虎鯨聖誕樹、blingbling雪精靈穿梭、詩歌班獻唱、廣州廿十四味女團登場、深海馬戲嘉年華Plus版、二次元玩家最愛的COSER巡游。重頭節目探訪虎鯨家族，並為「霸氣新秀」虎鯨五隆慶生，三大虎鯨音樂秀輪流上演，還有虎鯨嘉年華大巡遊。
珠海長隆飛船樂園（百度地圖/高德地圖）
- 日期：即日至1月/10:00-18:00
- 地址：珠海市香洲區橫琴新區長隆大道
- 交通：公交86路、14路、K10路、K11路
- 電話：0756-2993998
- 門票：￥355起
- 網址：按此
3. 海泉灣神秘島迎新派對 千盞孔明燈升空祈願
海泉灣度假區位於珠海西部海濱，以海洋溫泉為核心，神秘島主題樂園有精彩刺激的高科技遊樂設施及地中海風格建築，適合一家大細玩樂。今年除夕晚至翌年1月2日，連續三天舉行大型狂歡派對，有市集吃喝玩樂，放孔明燈祈願，夜場舞台升級，有藝術團歌舞表演、搖滾樂隊、超嗨火舞秀、互動遊戲、幸運抽獎，除夕當日第2006、2026位入場遊客可得黃金門票，晚上在廣場上齊齊倒數，欣賞璀璨亮麗煙火秀，共同迎接新年。
海泉灣神秘島親子樂園（百度地圖/高德地圖）
- 日期：12月31日至2026年1月2日／20:00至24:00
- 地址：珠海市金灣區平沙鎮海泉灣度假區
- 交通：公交540路、826-2路
- 電話：0756-7728888
- 門票：留意主辦單位最新公布
- 網址：按此
4. 唐家古鎮共樂燈會 穿越千年的夢幻旅程
唐家古鎮今年的共樂燈會，以「鳳凰於飛，山海幻境」為主題，通過林海擎天、深海探秘、山海幻境和雲海歡聚四大主題的彩燈組合，帶來一場穿越千年的夢幻旅程，12月31日夜場延長至翌日00:30，一齊度過除夕夜。打卡森林極光秀、水上花神漁燈舞、現場音樂演出、無人機飛舞。四十多個特色市集攤位，提供不同風味的地道美食和文創產品。
唐家古鎮共樂燈會（百度地圖/高德地圖）
- 日期：12月31日（夜場延長至翌日00:30）至2026年3月3日／日場10:00至16:00／夜場17:00至22:00（2月16日除夕閉園休息）
- 地址：珠海市香洲區唐家灣鎮山房路234號
- 交通：
- 公交3路、3A路、10A路、K1路、K2路、B20路、66路、68路、69路
- 自駕停車：一、唐家古鎮遊客服務中心停車場；二、共樂園1號/2號/3號停車場；三、港灣1號停車場（距離唐家古鎮及共樂園較遠）
- 電話：0756-3923222
- 門票：￥9.9起
5. 城市陽台4周年 水上飛人極限挑戰
正方優和匯．城市陽台鄰近人氣景點珠海漁女、望海樓、海濱公園等，是年輕人打卡熱點，適逢4周年誌慶，帶來《奇「肆」妙想暖冬季》活動，在翠湖上表演水上飛人，每場15分鐘，指定日子每日三場16:30/18:30/20:30，表演者在空中展現極限挑戰的勇氣、人體與水流共舞的藝術，既有震撼的高空特技，也是浪漫的水火交織，令人歎為觀止。
正方優和匯．城市陽台（百度地圖/高德地圖）
- 日期：12月20日及21日、25日、27日至28日、31日至2026年1月3日
- 地址：珠海市香洲區情侶中路73號
- 交通：情侶南觀光線、浪漫香洲觀光線、2路、4路、9路、13路、99路、B2路、 605路、K3路
- 電話：0756-3368988
- 門票：免費
6. 勵駿龐都廣場葡式建築 冬日飄雪迎新年
勵駿龐都廣場位於橫琴口岸對面，交通方便，2019年12月開業，以十七世紀葡萄牙曼奴式建築風格稱著，有宮殿的古雅宏偉，騎樓、拱廊、圓柱、窗框、雕花，加上購物、飲食設施齊全，是旅遊打卡好去處，跨年更每晚有五場飄雪，每場10分鐘，城市飄雪美景雖然短暫，但充滿冬浪漫情懷，大家行過路過不要錯過。
勵駿龐都飄雪活動（百度地圖/高德地圖）
- 日期：12月20日、21日、24日、25日、31日、2026年1月1日至3日／19:00/19:30/20:00/20:30/21:00（每場10分鐘）
- 地址：珠海市橫琴新區琴政路38號（橫琴口岸正對面）
- 交通：公交14路、89路、K10路、Z52路
- 電話：18902873583
- 門票：免費
- 網址：按此
《新聞女王》Man姐佘詩曼祖家在珠海官塘村，有七百多年歷史，村內有眾多青磚、灰塑彩畫的廣府民居，祠堂、廟宇、「鵬軒學舍」、「觀塘學校」，而中西合璧的「卓肥七故居」外廊以拱券和浮雕裝飾。其中「佘氏大宗祠」現在作為村史館，展示近二百張照片和三十多件展品。佘詩曼曾回官塘村祖祠拜祭，還參觀佘氏大宗祠，和到訪她祖父於長塘東巷的兩座祖屋。官塘村出品的民間美食茶果有百年歷史，2006年入選廣東省非物質文化遺產，官塘茶果種類多，蘿蔔糕、馬蹄糕、紅豆糕、五指抓等鹹甜俱備。
珠海唐家灣鎮有1300年歷史，是廣東五大文化名鎮之一，也是珠海市的文化溯源地，保留較完整的村落「唐家灣古鎮」，與香港大嶼山隔海相望。古鎮保留明末清初的建築群，浮雕花板、屋脊圖騰、磚雕、木雕都有特色。鎮內景點有魁星文武廟、蘇兆征故居、赤花山、唐家灣博物館、唐家三廟等，還有咖啡室、小吃美食店、文創小店、文藝工作室。