珠海跨年好去處2026｜新聞女王佘詩曼視后家鄉！珠海6大景點跨年活動攻略 長隆煙花秀/無人機/彩燈晚會（附地址/交通）

珠海是《新聞女王》系列Man姐佘詩曼的家鄉，位於廣東省的南部，與澳門、中山、江門為鄰，有港珠澳大橋與香港相連，香港人到大灣區旅遊，乘搭噴射飛航、直通巴士、金巴往返珠海都非常方便。聖誕、除夕、新年假期將至，珠海公布跨年限定活動，大家不妨到珠海度假，一齊倒數迎新年。

1. 長隆海洋王國煙花秀 搶購夜場特惠門票￥229

長隆海洋王國是世界級大型海洋主題樂園，國家5A級景區，除了必看擁有五項健力士紀錄的鯨鯊館、珍稀動物、玩刺激機動遊戲外，12月31日有跨年夜場，特別加入三場主題煙花秀：20:00海洋煙花派對（1000架無人機化作發光鯨群）、22:00可樂煙花派對、24:00跨次元煙花派對；藝人吳若希、丁子朗、谷婭溦登台大唱港樂金曲，人氣虛擬歌姬天依在光影鯨群中演唱，海洋夜光大巡遊，萬人乾杯送舊迎新，抵玩跨年夜場特惠門票￥229，預購額滿即止。

跨年夜場特惠票￥229 跨年夜場標準票￥259

2. 長隆飛船樂園國際嘉年華 虎鯨五隆慶生

2024年7月開放的長隆飛船樂園，是全球最大室內樂園，擁有超過30種遊樂設備，可玩機動遊戲、觀看海洋動物。12月特備節目有冬日亮燈、粉光虎鯨聖誕樹、blingbling雪精靈穿梭、詩歌班獻唱、廣州廿十四味女團登場、深海馬戲嘉年華Plus版、二次元玩家最愛的COSER巡游。重頭節目探訪虎鯨家族，並為「霸氣新秀」虎鯨五隆慶生，三大虎鯨音樂秀輪流上演，還有虎鯨嘉年華大巡遊。

3. 海泉灣神秘島迎新派對 千盞孔明燈升空祈願

海泉灣度假區位於珠海西部海濱，以海洋溫泉為核心，神秘島主題樂園有精彩刺激的高科技遊樂設施及地中海風格建築，適合一家大細玩樂。今年除夕晚至翌年1月2日，連續三天舉行大型狂歡派對，有市集吃喝玩樂，放孔明燈祈願，夜場舞台升級，有藝術團歌舞表演、搖滾樂隊、超嗨火舞秀、互動遊戲、幸運抽獎，除夕當日第2006、2026位入場遊客可得黃金門票，晚上在廣場上齊齊倒數，欣賞璀璨亮麗煙火秀，共同迎接新年。

4. 唐家古鎮共樂燈會 穿越千年的夢幻旅程

唐家古鎮今年的共樂燈會，以「鳳凰於飛，山海幻境」為主題，通過林海擎天、深海探秘、山海幻境和雲海歡聚四大主題的彩燈組合，帶來一場穿越千年的夢幻旅程，12月31日夜場延長至翌日00:30，一齊度過除夕夜。打卡森林極光秀、水上花神漁燈舞、現場音樂演出、無人機飛舞。四十多個特色市集攤位，提供不同風味的地道美食和文創產品。

日期：12月31日（夜場延長至翌日00:30）至2026年3月3日／日場10:00至16:00／夜場17:00至22:00（2月16日除夕閉園休息）

地址：珠海市香洲區唐家灣鎮山房路234號

交通：

公交3路、3A路、10A路、K1路、K2路、B20路、66路、68路、69路 自駕停車：一、唐家古鎮遊客服務中心停車場；二、共樂園1號/2號/3號停車場；三、港灣1號停車場（距離唐家古鎮及共樂園較遠）

5. 城市陽台4周年 水上飛人極限挑戰

正方優和匯．城市陽台鄰近人氣景點珠海漁女、望海樓、海濱公園等，是年輕人打卡熱點，適逢4周年誌慶，帶來《奇「肆」妙想暖冬季》活動，在翠湖上表演水上飛人，每場15分鐘，指定日子每日三場16:30/18:30/20:30，表演者在空中展現極限挑戰的勇氣、人體與水流共舞的藝術，既有震撼的高空特技，也是浪漫的水火交織，令人歎為觀止。

6. 勵駿龐都廣場葡式建築 冬日飄雪迎新年

勵駿龐都廣場位於橫琴口岸對面，交通方便，2019年12月開業，以十七世紀葡萄牙曼奴式建築風格稱著，有宮殿的古雅宏偉，騎樓、拱廊、圓柱、窗框、雕花，加上購物、飲食設施齊全，是旅遊打卡好去處，跨年更每晚有五場飄雪，每場10分鐘，城市飄雪美景雖然短暫，但充滿冬浪漫情懷，大家行過路過不要錯過。

文：林樂樂 圖：珠海長隆海洋王國、珠海長隆宇宙飛船、珠海海泉度假區、唐家古鎮、正方優和匯．城市陽台、勵駿龐都