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北上後回港特別「躁底」？車廂內爭執、碰撞、口角頻生 網民分析3大主因：唔爭先恐後會被人撞死

旅遊
更新時間：13:44 2026-04-22 HKT
發佈時間：13:44 2026-04-22 HKT

近年港人北上消費成風，每逢週末或假期，各大口岸總是人頭湧湧。然而，有網民卻在討論區上提出觀察，指不少港人從內地回港途中特別容易煩躁，引發乘客間的摩擦。這一話題迅速引起網民共鳴，並就背後原因展開熱烈討論。

港人北上後回港特別「躁底」 車廂內爭執、碰撞、口角頻生

討論源於有網民在本地論壇以「發唔發覺啲人北上完返香港會特別躁」為題發帖，分享了個人觀察。該網民表示，早前在乘搭東鐵線時曾目擊乘客因碰撞與人爭執，並聯想到網上流傳的多段影片，內容均為港人在北上回程途中發生口角。因事件發生的時間點相當一致，大多在「返緊香港/準備返香港嗰時」，他總結這一現象為「好似個個一返香港就躁底」。

網民分析成因 舟車勞頓耗盡心神

此帖文引發大量網民留言，不少人對此表示認同，並分析箇中原因。其中，最多人指出的原因是回程的「長途跋涉」，指在口岸過關時，環境「又熱又逼又耐」，同時要拖着大批行李和戰利品，之後還要轉乘長途交通工具，整個過程極度消耗體力與精神。

有留言更舉出第二個原因是，港人在內地景點、商場，不時會遇到人多擠迫的情況，因此需要時刻保持「爭先恐後」的緊張狀態，以免被人推撞，這種心態或會延續至回港途中。

除了生理上的疲憊，巨大的心理落差亦被認為是情緒暴躁的關鍵。有網民形容，回港時的心情，與「星期一朝早開工既心情冇分別」。北上時，內心充滿對美食、消閒娛樂的期待；但回程時，卻要面對「幾十萬人一齊逼過關」的擁擠，以及「第二朝6點起身準時返工」的殘酷現實，心情自然大打折扣，甚至變得煩躁。

資料來源：LIHKG

同場加映：港男指「北上車費好貴」惹熱議！一來一回要$100？網民拆解1原因預咗貴 教路多條$40慳錢路線

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