港男指「北上車費好貴」惹熱議！一來一回要$100？網民拆解1原因預咗貴 教路多條$40慳錢路線

近年港人北上深圳消費蔚然成風，但交通成本一直是不少市民考慮的因素。近日，有網民在社交平台發文，感嘆從觀塘出發往返內地口岸的車費高達百元，因而問其他網友「唔覺北上車費好貴？」。帖文迅速引發網民熱烈討論，並獻計多條低至$20的慳錢抵玩北上路線。

北上深圳一來一回高達$100？港男呻︰其實北上車費好貴

有網民日前於facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」上發文，質疑北上交通費的成本效益，他表示「唔計2蚊黨，其實大家唔覺北上車費好貴？一來一回，100蚊車費，定大家都住近北區同大西北區？」。事主解釋，自己是由觀塘乘搭直通巴士前往口岸，認為來回100港元的費用並不便宜，並好奇是否只有居住在鄰近邊境地區的市民，才能享受到「北上消費低」之利。

網民反嘲「嫌貴唔好去」建議搬大西北

帖文一出，隨即引來大批網民留言回應。不少人認為事主選擇乘搭直通巴士前往內地，是導致車費昂貴的主因，紛紛表示事主是「富貴人家」、「搭直通巴就預咗貴㗎喇喎，地區問題」、「直通巴士（快）一定貴」等，更反嘲事主「建議你唔好返去玩啦」，以及建議他搬去新界西北或內地居住等。

不過，亦有網民為事主分析北上利弊，表示「冇得話貴唔貴，只睇值唔值得」，認為即使交通費較高也「物有所值」。因為北上所慳的錢足以抵銷車費，例如「簡單食個火鍋，400蚊在香港一個人食，在上面一家人食，你自己計下相差吧」；更有人表示，就算來回交通費達$150，但「北京片皮鴨一餐已回返本」。

教路多條慳錢路線：食餐飯已回本

另外，許多熱心網民就提供了多條更經濟的轉乘路線，單程大約$20便到達口岸，惟所需車程時間會較長。包括︰

1. 觀塘 → 元朗 → 落馬洲站／香園圍站

網民建議事主可乘坐268C到元朗，然後轉乘B1或B9前往落馬洲站或香園圍站，在轉乘優惠下，單程車費只需$20.8，即來回$41.6。

2. 觀塘 → 粉嶺 → 香園圍站

亦有網民建議事主可乘坐277X到粉嶺，然後轉乘79K前往香園圍站，在九巴轉乘優惠下，單程車費只需$19.6，即來回$39.2。

3. 觀塘 → 大圍 → 蓮塘

另外網民建議可從觀塘乘港鐵到大圍站，再轉乘B8巴士前往蓮塘口岸，單程僅需$29.1，即來回$58.2。

資料來源︰ 深圳吃喝玩樂資訊關注組