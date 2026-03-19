Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本富士急San-X主題區料夏季開幕！人氣角色鬆弛熊、角落生物登場

旅遊
更新時間：17:24 2026-03-19 HKT
發佈時間：17:24 2026-03-19 HKT

主題樂園與知名角色品牌合作已成為趨勢，為遊客帶來全新的娛樂體驗。San-X株式會社於近日宣布，將與日本富士急樂園合作打造全新主題園區，並正式命名為「San-X 天堂（San-X Paradise）」，預計於2026年夏季隆重開幕。

日本富士急 San-X主題區今夏開幕！人氣角色鬆弛熊、角落生物登場

日本富士急 San-X主題區今夏開幕！人氣角色鬆弛熊、角落生物登場
日本富士急 San-X主題區今夏開幕！人氣角色鬆弛熊、角落生物登場
日本富士急 San-X主題區今夏開幕！人氣角色鬆弛熊、角落生物登場
日本富士急 San-X主題區今夏開幕！人氣角色鬆弛熊、角落生物登場

全球唯一San-X戶外樂園 打造可愛 x 刺激遊樂場

San-X公司正式公開了與富士急樂園的合作計畫。這個名為「San-X 天堂」的新園區佔地約6,500平方公尺，坐落於園區內被稱為「迷你富士」的舊址上。在能遠眺富士山的絕佳地點，園區將設有各式主題的遊樂設施、餐廳及商店，成為全球唯一的San-X戶外型主題樂園。

新園區的核心概念為「角色 × 療癒 × 遊樂園 = 『可愛』的化學反應」，將San-X旗下角色們溫暖、撫慰人心的特質，與遊樂園所帶來的刺激和興奮感相結合，從而創造出一種前所未有的「化學反應」，打造一個能讓遊客完全沉浸其中的特別世界。

人氣角色齊聚 鬆弛熊、角落生物換上樂園限定服飾

「San-X 天堂」登場的角色陣容非常豐富，不僅包括「鬆弛熊」、「角落生物」、「趴地熊」等長期以來廣受歡迎的角色，還將涵蓋近期推出的新角色。園區的目標是讓遊客在體驗遊樂設施的同時，也能感受到被心愛角色包圍的幸福感與療癒感。根據官方發布的新主視覺圖，多位San-X角色將換上樂園原創服飾，迎接遊客的到來。

 

資料來源：富士急ハイランド

 

同場加映：長隆復活節長假優惠！符合1條件免費入場 2大園區任玩機動遊戲/睇動物

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
葵涌地盤有天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地不治
00:38
葵涌公屋地盤天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地亡 大窩口道一段全封
突發
1小時前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
影視圈
9小時前
宏福苑大火首場聽證會早上舉行
02:35
宏福苑大火首場聽證會 杜淦堃：居民多次投訴工人吸煙 惟勞工處16次巡查未發現 ︱持續更新
社會
5小時前
港鐵男乘客月台艷遇 兩「飛來蜢」少女索聯絡方法 過來人點出破綻 提醒呢招長玩長有 ｜Juicy叮
港鐵男乘客月台艷遇 兩「飛來蜢」少女索聯絡方法 過來人點出破綻 提醒呢招長玩長有 ｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
宏福苑大火聽證會 杜淦堃：殉職消防員偉豪曾發求救信號 不排除於31樓墮樓亡
01:17
宏福苑聽證會｜殉職消防員何偉豪曾發求救信號 推斷於31樓打破窗戶逃生 惟不幸墮斃
社會
3小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
5小時前
星島申訴王 | 房間暗藏鏡頭 港情侶慘變A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直擊職員紅外線偵測
04:41
星島申訴王 | 深圳酒店房間暗藏偷拍鏡頭 港情侶慘變A片主角 實測淘寶神器搵偷拍反光點
放蛇直擊
11小時前
口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦
01:12
口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦
突發
8小時前