日本富士急San-X主題區料夏季開幕！人氣角色鬆弛熊、角落生物登場

主題樂園與知名角色品牌合作已成為趨勢，為遊客帶來全新的娛樂體驗。San-X株式會社於近日宣布，將與日本富士急樂園合作打造全新主題園區，並正式命名為「San-X 天堂（San-X Paradise）」，預計於2026年夏季隆重開幕。

日本富士急 San-X主題區今夏開幕！人氣角色鬆弛熊、角落生物登場

日本富士急 San-X主題區今夏開幕！人氣角色鬆弛熊、角落生物登場

日本富士急 San-X主題區今夏開幕！人氣角色鬆弛熊、角落生物登場

全球唯一San-X戶外樂園 打造可愛 x 刺激遊樂場

San-X公司正式公開了與富士急樂園的合作計畫。這個名為「San-X 天堂」的新園區佔地約6,500平方公尺，坐落於園區內被稱為「迷你富士」的舊址上。在能遠眺富士山的絕佳地點，園區將設有各式主題的遊樂設施、餐廳及商店，成為全球唯一的San-X戶外型主題樂園。

新園區的核心概念為「角色 × 療癒 × 遊樂園 = 『可愛』的化學反應」，將San-X旗下角色們溫暖、撫慰人心的特質，與遊樂園所帶來的刺激和興奮感相結合，從而創造出一種前所未有的「化學反應」，打造一個能讓遊客完全沉浸其中的特別世界。

人氣角色齊聚 鬆弛熊、角落生物換上樂園限定服飾

「San-X 天堂」登場的角色陣容非常豐富，不僅包括「鬆弛熊」、「角落生物」、「趴地熊」等長期以來廣受歡迎的角色，還將涵蓋近期推出的新角色。園區的目標是讓遊客在體驗遊樂設施的同時，也能感受到被心愛角色包圍的幸福感與療癒感。根據官方發布的新主視覺圖，多位San-X角色將換上樂園原創服飾，迎接遊客的到來。

資料來源：富士急ハイランド