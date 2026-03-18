長隆復活節長假優惠！符合1條件免費入場 2大園區任玩機動遊戲/睇動物
發佈時間：16:20 2026-03-18 HKT
長隆門票優惠｜長隆集團旗下的主題樂園，向來是港人親子短線遊的熱門選擇，其多元化的玩樂設施和精彩表演，深受大小朋友歡迎。為迎接即將到來的復活節長假期，長隆特別推出限時兒童免費入場優惠，讓家長能以更優惠的價格，帶領孩子暢玩珠海和清遠兩大園區，締造難忘的家庭回憶。優惠涵蓋珠海長隆飛船樂園及清遠長隆森林王國，每位購票成人可免費帶一名合資格兒童入園，絕對是學校復活節長假期的不二之選！
珠海長隆飛船樂園 免費暢玩機動遊戲/欣賞海洋動物
這次優惠適用於長隆旗下兩個極具特色的主題樂園。其中，位於珠海橫琴的長隆飛船樂園，是一個結合了未來科技與海洋生物展示的室內樂園。樂園內設有全球最大的水族展缸，遊客可以近距離觀賞龐大的虎鯨、白鯨等珍稀海洋生物，彷彿置身於深海世界。此外，園區內的「百慕大歷險」5D動感平台影院和「深海潛艇」等互動遊樂設施，更能帶給遊客身臨其境的宇宙探索體驗。
清遠長隆森林王國 欣賞動物大遷徙/乘搭復古蒸汽火車
而坐落於廣東清遠的長隆森林王國，則是一個以森林探險為主題的樂園。園區被茂密的亞熱帶森林所環繞，遊客可以乘坐「空中纜車」穿越山谷，俯瞰壯麗的自然景觀。樂園內不僅有可愛的長頸鹿、大象等動物，更有全球首創的「空中自行車」和刺激的「叢林飛車」等項目，讓孩子們在親近大自然的同時，也能享受無窮的動感樂趣。
長隆門票優惠
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適用園區：
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珠海長隆飛船樂園
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清遠長隆森林王國
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優惠日期：
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2026 年 3 月 16 日 至 4 月 30 日
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注意：清明節假期（4 月 4 日至 6 日）不適用
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優惠內容：
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凡購買上述任何一個適用園區門票的成人，可免費攜帶一名在遊園當日年齡未滿 12 周歲或身高未超過 1.5 米的兒童入園。
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條款及細則：
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此優惠適用於所有持正價門票、年卡、團隊票及房包票的成人。持教師票、導遊票等非購票人士則不適用。
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此優惠可與常規的「一名成人可攜帶一名身高未達 1.0 米或年齡未滿 3 歲的兒童」政策疊加。換言之，一位購票成人最多可免費攜帶兩名兒童，分別為一名未滿 12 歲（或身高 1.5 米以下）及一名未滿 3 歲（或身高 1.0 米以下）的兒童。
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已購買親子票或家庭票的遊客同樣可疊加享受此優惠。
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若購買的套票包含珠海橫琴長隆秀，免費入場的兒童如需觀看演出，需額外購買演藝門票。
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若購買的套票包含珠海長隆海洋王國，免費入場的兒童如需進入海洋王國，需按其年齡或身高標準另外購票。
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