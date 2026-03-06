日本神級名店「拉麵屋 嶋」登港！選址銅鑼灣 必試招牌醬油拉麵 每日限量120碗

日本拉麵名店「らぁ麺や 嶋」（Ramenya Shima）正式登陸香港！位於東京新宿區的人氣拉麵店「らぁ麺や 嶋」自開業起廣受食客好評，供應招牌醬油拉麵及鹽味拉麵等，在日本食評網站Tabelog（食べログ）的評分高達3.99，更多次蟬聯東京拉麵排行榜第一名，至今仍保持前三位置，可謂相當厲害。早前，店方宣布將於香港開店，選址銅鑼灣商廈開設全球首間海外分店，由創辦人兼主廚盛島博志親自監修，帶來每日新鮮熬煮的淡麗系湯底、本地手工製作的彈牙麵條，以及5款不同風味叉燒與手工雲吞，完美重現東京本店的極致職人精神。香港店更推出多款限定飯食、小食及甜品，各位拉麵迷必不可錯過！

拉麵屋 嶋首度進軍香港！Tabelog神級拉麵名店選址銅鑼灣

「拉麵屋 嶋」全球首間海外分店進駐銅鑼灣糖街，店舖面積佔近1,200平方呎，可容納24位食客，以傳統東瀛暖簾營造親切氛圍，店內柔和木質色調營造樸實溫馨的日本拉麵小店風格，充滿職人溫度。

香港店試業期間，盛島先生會親自到港監修，而招牌淡麗系醬油拉每日限量120碗，堅持本店「每日限量、品質至上」的職人精神，務求讓每位食客都嚐到最完美的味道。

近30種食材熬製 3款湯底各有特色

湯底是「拉麵屋 嶋」的靈魂所在，每天新鮮熬煮近30種高級食材，包括日本國產雞、干貝、蜆、熟成鰹節、鯛魚頭、昆布及六款頂級魚乾（如吞拿魚花），再配多款新鮮蔬菜，熬出層次分明、清鮮濃郁卻不膩的原始湯頭。3款湯底各有特色：醬油湯底以生醬油及11款醬油匠心調配，濃郁醇厚；白醬油湯底平衡鹽香與醬油香，點綴白松露油與黑松露醬，餘韻悠長；鹽味湯底則純粹突顯食材原味，展現淡麗系清雅精髓。

麵條每日於香港本地新鮮製作，以北海道代表性小麥「北穗浪」為基礎，混搭五種日本進口優質麵粉，絕無添加劑或酒精，口感彈韌適中、柔滑帶嚼勁，完美承載湯底鮮味，讓每一口都充滿小麥香氣與滿足感。

4款招牌拉麵 配料講究豐富

店內主打4款拉麵，完美搭配三款湯底，分別有手製雲吞拉麵（$118起）海老雲吞＋豚肉雲吞爽彈鮮甜；叉燒拉麵（$118起），分別有慢煮豚叉燒、燉煮豚肩叉燒、慢煮雞叉燒；招牌特上拉麵（$138起）：燒豚腩、慢煮雞叉燒、慢煮豚叉燒、燉煮豚肩叉燒、海老雲吞；極上味玉拉麵（$158起）有齊燒豚腩、慢煮雞叉燒、慢煮豚叉燒、燉煮豚肩叉燒、煙燻叉燒、味玉、海老雲吞、豚肉雲吞。

叉燒同樣講究，分為5款不同製法：燉煮豚肩叉燒（追加$42/2片）慢火4-6小時軟嫩入味；燒豚腩（追加$42/2片）高湯燉4小時後炙燒，醬油香、肉香、炭火香層層疊加；慢煮豚叉燒（追加$42/2片）12小時慢煮，油脂低卻軟腍；煙燻叉燒（追加$42/2片）櫻花木煙燻，芳香獨特；慢煮雞叉燒（追加$35/2片）雞胸細嫩香醇。

手工雲吞每日新鮮包製，海老雲吞（追加$32/2粒）大蝦彈牙、豚肉雲吞（追加$28/2粒）鮮美濃郁，皮薄餡靚。其他追加如叉燒組合（$78，五款各1片）、味玉（$18）、紫菜（$25/3片）、筍（$18），可按喜好加配；更可加白飯（$28）吸湯底，體驗更豐富滋味。

香港店限定美食 豚肉煎餃子/南蠻炸雞

香港店特別推出限定飯食，包括月見叉燒丼（$58），叉燒配溫泉蛋超滿足；南蠻炸雞丼（$68），炸雞酸甜醬汁開胃；白松露油月見拌飯（$68），頂級松露油拌飯香氣爆棚。小食有本店豚肉煎餃子（$38），外皮香脆，餡料多汁；南蠻炸雞（$48）外脆內嫩；大將特調醬野菜沙律（$38）清新解膩。最後以香滑杏仁奶凍（$28）作結，為重口味拉麵畫上完美句點。

飲品包括信州蘋果汽水、富士山柚子汽水（$58/瓶）、烏龍茶及汽水（$32/瓶），酒精飲品稍後供應。

連續5年入選Tabelog百名店 封東京最難訂位拉麵聖地

「拉麵屋 嶋」自2020年於東京澀谷開業，即獲「TRY拉麵大賞」新人大賞肯定，更連續五年（2021-2025）入選Tabelog百名店榜單，並於2022及2026年兩度榮膺Tabelog銅賞，長年維持4分以上高分（滿分5分），成為東京最難訂位的拉麵聖地之一。創辦人兼主廚盛島博志先生自幼受九州拉麵文化薰陶，曾於「拉麵之鬼」佐野實名店修業，融合傳統與創新，打造出以清鮮濃郁湯底為核心的淡麗系拉麵。

「拉麵屋 嶋」（らぁ麺や 嶋）

來源：ramenya_shima@X、ramenya_shima@Instagram、Tabelog