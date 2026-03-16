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八達通坐直通巴優惠｜車費即減高達$13！ 跨境全日通灣仔／旺角來往深圳皇崗口岸路線適用！

旅遊
更新時間：16:35 2026-03-16 HKT
發佈時間：16:35 2026-03-16 HKT

往返香港與深圳，想尋找最經濟實惠的交通方式？「跨境全日通」與八達通聯手推出的限時優惠絕對不容錯過！乘客只需在指定時段以八達通支付車費，即可享受高達$13的折扣，讓您由灣仔、旺角往返深圳皇崗口岸的北上之旅從交通開始省錢。

八達通Ｘ跨境全日通直通巴  灣仔／旺角來往深圳平日勁慳$13

八達通Ｘ跨境全日通直通巴  灣仔／旺角來往深圳平日勁慳$13
八達通Ｘ跨境全日通直通巴  灣仔／旺角來往深圳平日勁慳$13

今次八達通直通巴優惠由即日起至2026年4月30日，乘客只需在星期一至五的日間優惠時段（早上6時01分至晚上11時29分），選乘跨境全日通巴士並使用八達通付款，便能即時節省車費。以來往灣仔與深圳皇崗口岸的路線為例，折扣金額高達$13；而由旺角出發的南行路線，亦可享有$10的車費減免。

24小時服務 一車直達皇崗口岸

除了誘人的價格優惠，「跨境全日通」本身便捷的服務也是其一大優勢。該服務提供由灣仔及旺角市區直達深圳皇崗口岸的穿梭巴士，免卻轉車時間。更重要的是，24小時全天候的營運模式，方便不同時間出行旅客。無論是清晨出發、日間往返，還是深夜回程，乘客都能輕鬆找到合適班次，享受「一車搞掂」的無縫跨境體驗，讓行程安排更具彈性。

八達通 x 跨境全日通 港深跨境巴士限定優惠

  • 推廣日期： 由即日起至2026年4月30日
  • 優惠時段： 星期一至五的日間時段（早上6時01分 至 晚上11時29分）
  • 路線及優惠：
    • 灣仔線 ↔ 皇崗口岸： 使用八達通支付，可享高達 $13 折扣。
    • 旺角線 (南行方向) → 皇崗口岸： 使用八達通支付，可享高達 $10 折扣。
  • 支付方式： 乘客必須使用八達通卡支付車費方可享有此優惠。

資料來源：八達通 Octopus

延伸閱讀：深圳新商場國貿SPRING 5.1開幕！盒馬超市平價副線「超盒算NB」進駐 鄰近地鐵/高鐵站

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