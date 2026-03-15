深圳新商場國貿SPRING 5.1開幕！盒馬超市平價副線「超盒算NB」進駐 鄰近地鐵/高鐵站

近年來，不少大型或特色的商場於深圳如雨後春筍般湧現，為市民及遊客提供一個更多元化的消費選擇。而備受矚目的新商場「深圳國貿SPRING．光明里」，亦宣布將於今年5月1日正式開幕。這個位於光明區的全新商場，不單是該區首個公園式街區商業項目，更引入了盒馬副線硬折扣超市「超盒算NB」，當然少不了其他餐廳、零售店等，以後北上深圳又有新景點。

深圳新商場「國貿SPRING．光明里」5.1開幕！鄰近地鐵/高鐵站

全新商場「國貿SPRING．光明里」坐落於深圳光明新區政商核心地帶，位於明政路與德雅路交匯處，總面積達1.6萬平方米。商場交通便利，鄰近興建中的地鐵13號線德雅路站，以及公交傳麒山站，更可在10分鐘內接駁光明城高鐵站，是廣深港高鐵與贛深高鐵的一個重要中途站。

國貿SPRING．光明里以公園式文化新聚場為定位，目的是打造一個不單是購物中心的地方，更是融合了文化與休閒的全新社交場所。商場預計會有餐飲、零售、兒童培訓、銀行及超市等，官方暫時未透露實際有何商舖進駐，而現已知的就有麥當勞，以及盒馬超市的副線「超盒算NB」超市，亦是商場的其中一大亮點。

盒馬超市副線主打平價 「超盒算NB」光明區首店

這間光明區首間「超盒算NB」，是阿里巴巴旗下超市盒馬鮮生延伸出來的副線品牌，亦是近期備受關注的「硬折扣社區超市」。其名字由來極具意思，因「超盒算」有「超合算」的諧音，即所賣的商品是主打價格超級合算（即划算）。而「NB」則代表Neighbor Business，意思即「鄰里商業」。

所以，「超盒算NB」超市定位是平價社區超市，依賴盒馬強大的供應鏈，專注供應附近住宅區家庭的一日三餐及日常所需。門店精選約1500款商品，涵蓋新鮮、即食即烹的3R食品、冷凍食品及日用百貨等4大類，當中自家品牌佔高達6成，透過極簡單的商業模式，為顧客帶來最實惠的購物體驗。

國貿SPRING．光明里

地址︰深圳光明區明政路與德雅路交匯處（光明區政府對面）

預計開幕日子︰5月1日

資料來源︰國貿SPRING光明里@WeChat