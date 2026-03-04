Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意！日本「雙重定價」招呼遊客成趨勢 外國人收費貴3倍？交通/景點/餐廳全部2個價 網民撐︰最緊要講清楚

旅遊
更新時間：16:38 2026-03-04 HKT
發佈時間：16:38 2026-03-04 HKT

日本旅遊業發展蓬勃，吸引全球旅客慕名而來，但「過度旅遊」的問題亦隨之浮現，對當地居民造成影響。近日，日本政府為應對這個旅遊問題及營運成本上漲，計劃加快在境內推行「雙重定價」制度，於部分公共交通、旅遊景點及餐廳等設居民及外國遊客兩個價錢。外國人的收費可能比本地人高出2至3倍，雖然有助彌補成本，但引起了網民激烈討論。

日本「雙重定價」成新趨勢！本地人/外國人設兩種收費

日本國土交通大臣金子恭之於較早前一個記者會上表示，正積極考慮讓國內的公共觀光設施引入「雙重定價」制度，例如國立博物館、美術館及交通工具等，針對遊客會有較高收費，期望於2031年前落實。這制度旨在應對因接待大量外國遊客而增加的多語言服務開支及營運壓力。

其實這個「雙重定價」制度在日本早已成為趨勢，無論是公共交通工具、旅遊景點及餐廳等，都開始實施雙重定價。以兵庫縣世界文化遺產姬路城為例，由率先於3月1日起已將門票分為姬路市民與外地人兩種價格，姬路市民門票收費維持原本1000日圓，而外地人門票則加至2500日圓，是本地人的2.5倍。

大阪拉麵店設雙重價格惹熱議 店主否認歧視

餐飲業亦跟隨這個趨勢，今年1月時大阪難波拉麵店「王道家直系我道家OSAKA店」就因為實施「雙重定價」而引起爭議。店家的點餐機於日語及外語使用者介面會顯示不同價格，日語介面的商品定價約1000日圓，而外語介面則主要展示2000日圓的商品。

店主就解釋，這差異源於商品規格不同，並非歧視外國顧客。惟店主過往曾經因糾紛而在社交媒體上宣布拒絕接待中國顧客，令外界質疑其做法是潛藏排外思想。

京都巴士擬推「市民優先價格」機制

此外，京都市政府為應對「過度旅遊」引致巴士人滿為患的問題，計劃最快在2027年於市內巴士服務推出「市民優先價格」機制，將遊客的單程車費由現時平均230日圓，上調至每程400日圓，而京都本地居民則減價至每程200日圓。

網民反應兩極︰最緊要門口講清楚AB價

對於日本計劃實施「雙重價格」制度，網民意見呈兩極化。有部分支持者認為，這做法是無可厚非，並指「最緊要門口講清楚AB價」、「太多人去，求過於供，加價係市場調整，篩走啲洗唔起錢嘅低端遊客」，並指出歐洲許多景點早已實行類似的「遊客價」，並非新鮮事。

至於反對者則質疑其合理性及操作方法，有網民指「而家有App翻譯，怕溝通麻煩咪用QR Code落單」，認為服務成本不應成為大幅加價的藉口。

延伸閱讀︰日本JESTA入境新制度擬2028年實施！港人登機前須網上申報+審批 附申請方式/費用

