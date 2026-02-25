偕夫北上按摩 港妻不滿女技師私下拎WeChat 經理回應火上加油:點解我要受呢啲委屈

北上按摩是不少港人熱門的消遣活動。然而，近日有港女就在社交平台分享，與丈夫在深圳按摩時，經歷了不快遭遇。她指，當時一名女技師在服務後，竟追隨其丈夫至另一樓層，並提出交換聯絡方法，表示日後可「提供其他服務」。事主遂即場投訴，然而店家回應輕描淡寫，令該事主感到極度委屈及不被尊重。

近日，有港女在社交平台群組上分享其親身經歷，詳細描述了自己偕夫到深圳羅湖一按摩場的不快見聞。事主表示自己是該店的「忠實客戶」，起初她的丈夫在接受「鬆腿」服務。期間，服務的女技師多次以「嗲聲嗲氣」的語調與其丈夫搭話，例如不斷反複詢問「確定嗎？」、「真的嗎？」，讓在旁的事主相當反感，直言「好炆憎」。

服務結束後，該技師得知事主夫婦將到樓下進行全身按摩，便先行離開。當事主夫婦在樓下房間準備，並分別前往洗手間時，事件卻發生了轉折。該名女技師竟追至樓下，並趁事主仍在洗手間時，截住其丈夫。事主打開洗手間門時，正好聽到該技師對其丈夫說：「下次可以微信溝通，可以提供其他服務。」隨後，技師一見事主出來，便急步離開。

此事讓事主感到極度不受尊重，並立即與丈夫發生爭執，並在離開按摩場前向經理投訴，她直言：「冇理由我係我老公隔離，你d女技師都知道，見到，都要追落去加微信。」她認為此舉完全沒有尊重她。

然而，駐場經理回應更讓事主火上加油。經理不但表示技師絕不會這樣做，更將事件定性為事主的「家事」，態度顯得不耐煩，更讓事主感覺自己在無理取鬧。事主對此感到非常委屈，直言：「我真心覺得好Ｘ kam成件事，我黎俾錢買舒服，點解我要受呢啲委屈。」

事件在網上公開後，網民意見紛陳。有部分網民認為事主過於天真，直言「樓主你太唔了解上面d行程」，甚至有人以「明知山有虎偏向虎山行」來形容事主的遭遇，暗示到該類場所消費，便要有一定的心理準備。

亦有網民將矛頭指向事主的丈夫，以帶有諷刺的語氣留言：「怪就怪你老公咁出色既男人，好似漆黑中嘅螢火蟲一樣咁鮮明出眾。」，質疑其丈夫在事件中並非全無責任。

不過，也有人認為這種情況並不罕見，指出「就算一pair去，私下加左都唔知」，認為類似的「服務」在香港也同樣存在；亦有網民對事主遭遇抱持懷疑態度，反問：「呢個係咪廣告黎？」，猜測帖文可能另有目的，或是該按摩店的「曲線宣傳」。

