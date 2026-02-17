新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇

隨著農曆新年長假期的來臨，不少港人計劃北上消費娛樂，各出入境口岸預計將迎來人流高峰。為幫助旅客輕鬆避開人潮，香港入境事務處及微信WeChat「i口岸」小程序等平台，提供了多種實時查詢羅湖、福田、蓮塘等主要口岸人流的方法，讓市民可預留時間過關。

深圳8大口岸新年出入境實時人流！福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸

深圳8大口岸新年出入境實時人流！福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸

今年的農曆新年假期由2月17日（年初一）至2月20日（年初四），預計跨境人流將達到高峰。旅客只需透過香港入境事務處官方手機應用程式或微信小程序，便可有效規劃北上深圳行程，查看包括羅湖、深圳灣、蓮塘、福田等八大口岸的出入境人流狀況，避免將寶貴的假期時間浪費在排隊上。

深圳8大出入境口岸農曆新年開放時間︰

口岸 開放時間 羅湖口岸 6:30am-12:00mn 深圳灣口岸 旅檢6:30am-12:00mn；貨檢24小時通關 福田口岸（落馬洲支線） 6:30am-10:30pm 高鐵西九龍口岸 6:30am-11:30pm 港珠澳大橋口岸 24小時通關 皇崗口岸（落馬洲） 24小時通關 文錦渡口岸 7am-10pm 蓮塘口岸（香園圍） 7am-10pm

深圳口岸實時出入境人流｜1. 香港入境事務處手機App 每15分鐘刷新一次

港人計劃北上深圳，想旅程更順暢，避開過關時的擁擠人潮？「香港入境事務處」手機應用程式，就能提供極大幫助。市民出發前，只需開啟應用程式內置的「陸路邊境管制站等候時間」功能，便能即時查閱各大口岸的人流資訊，服務涵蓋羅湖、蓮塘（香園圍）、深圳灣、落馬洲、港珠澳大橋、文錦渡及沙頭角等八個主要的陸路出入境管制站。

口岸狀況資訊會每15分鐘刷新一次，並以三種顏色燈號清晰「正常」、「繁忙」與「非常繁忙」標示出人流密度。此外，應用程式上亦附有各個口岸的詳細開放時間，讓市民更能靈活安排行程。

顏色 狀態 預計等候時間 綠色 正常 一般少於15分鐘 黃色 繁忙 一般少於30分鐘 紅色 非常繁忙 一般30分鐘或以上

香港入境事務處 手機應用程式

深圳關口繁忙情況｜2. 香港保安局「口岸通」官方網頁

保安局早前推出一站式過關資訊平台「口岸通」，讓市民可一次過瀏覽各陸路邊境管制站的等候時間。

香港保安局早前推出的一站式資訊平台「口岸通」，旨在幫助市民更有效地規劃過境行程。市民可透過此平台，實時掌握各陸路邊境管制站的旅客及私家車過關輪候時間。

平台資訊亦涵蓋港珠澳大橋及落馬洲至皇崗過境穿梭巴士的等候時間，讓市民能預先了解各口岸的繁忙情況，從而揀選最合適的路線，避開人潮，節省時間。

網頁︰>>按此<<

避開北上深圳人潮｜3. WeChat「i口岸」小程序

微信「i口岸」小程序提供深圳13個陸路及水路口岸的即時出入境資訊，涵蓋羅湖、蓮塘（香園圍）、深圳灣、福田及高鐵西九龍站等主要關口，為需要往返深圳的旅客提供便利。

小程序最大亮點是極速的更新頻率，每30秒便會刷新一次數據，確保用戶獲取最即時的口岸情況。此外，「i口岸」更設有「實時直播」功能，直接播放口岸現場的影像，讓市民能親眼觀察人流及車龍的實際情況，從而更精準地評估及選擇過關的時機與口岸。

「i口岸」使用方法：

於微信內搜尋小程式「i口岸」 進入小程式主頁後，於「口岸實況」中即可查看各陸路、水路及高鐵口岸等的過關情況，如顯示「暢通」、「緩行」，以及列出預計時間 點擊進入不同口岸，更可查看該口岸的通關直播

資料來源︰香港入境事務處、保安局