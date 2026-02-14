新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...

深圳新年出行高峰時段｜每逢農曆新年長假期，不少港人都會選擇北上吃喝玩樂，然而，大規模的出遊人潮總會為交通帶來考驗。深圳市相關部門近日發布了2026年春節假期交通出行指南，預測了深圳地鐵及高鐵高峰時段，以及福田、羅湖、蓮塘口岸的繁忙情況，提醒市民及旅客提早規劃行程。

新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰

深圳市交通運輸局根據歷年春節期間的交通數據及市民出行習慣，對2026年農曆新年期間的交通情況進行預測，讓市民及旅客避開高峰出行，以舒緩交通壓力，確保假期出行順暢。

深圳交通出行高峰預測｜深圳北站/寶安機場/深圳站 搭高鐵、飛機

根據官方預測，深圳航空及鐵路出境高峰期將會在2月14日至2月15日（年廿七至年廿八），而入境的高峰期則預計在2月22日至2月23日（初六至初七）。屆時，深圳北站、寶安國際機場、深圳站等對外樞紐周邊道路運行壓力較大。計劃搭乘高鐵或飛機的旅客，應預留更充裕的交通時間。

深港口岸通關高峰期預測｜福田/羅湖/蓮塘口岸 3天最多人出入境

隨著深港居民跨境旅遊、探親與消費需求大增，深圳各大口岸預計將迎來出入境人流高峰，當局預計，深圳出境高峰期將會集中在 2月19日（初三），以及 2月21日至2月22日（初五至正月初六）。在這些時段，福田口岸、皇崗口岸、羅湖口岸、深圳灣口岸及蓮塘口岸周邊的道路，例如福田南路、金田路、和平路、科苑南路、新秀路等，預計會出現擠塞情況。

資料來源：深圳交通＠微信公眾號