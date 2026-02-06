Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年深圳地鐵延長服務時間！北上探親留意 3大口岸線齊加班 深圳灣/蓮塘/羅湖/福田

旅遊
更新時間：16:43 2026-02-06 HKT
發佈時間：16:43 2026-02-06 HKT

農曆新年是闔家團圓的重要節日，不少市民會趁住春節假期北上消費或回鄉探親，為城市交通帶來巨大挑戰。為應付龐大客流量，深圳地鐵及港鐵（深圳）宣布，將在春節期間啟動「11+8+7」特別營運模式，加班延長服務時間，以滿足市民及旅客的出行需求，即睇營運時間詳情！

深圳地鐵農曆新年期間延長服務時間！3大口岸線齊加班至凌晨

深圳地鐵為方便市民在農曆新年期間的北上深圳，日前於官方平台公布了詳細的加班安排。今年的將會以「11+8+7」為核心，分三個階段於不同日子作出全線或特定線路的延長服務，確保市民能順暢出行，往返各大交通樞紐或口岸。

春節深圳地鐵加班3大階段

第一階段︰連續11日 延長最多1.5小時

日期︰

  • 2月8日至9日、2月11日至14日（年廿四至年廿七）、2月21日至25日（年初五至年初九）

延長時間詳情︰

  • 深圳地鐵全線所有路線（不含20號線）延長營運1至1.5小時
  • 4號線「福田口岸」線延長1.5小時
  • 各線路全程尾班車約00:00，從頭尾站開出；4號線為翌日00:30
  • 半程尾班車發車時間，則在全線尾班車後順延30至60分鐘

尾班車時間︰

  • 4/5/6號線深圳北站、11號線機場站︰不早於翌日1am發車
  • 1號線羅湖站︰翌日00:55
  • 4/10號福田口岸站︰翌日00:30am
  • 13號線深圳灣口岸站︰00:00

 

第二階段︰連續8天 火車站/機場/口岸線

日期︰

  • 2月26日至3月5日（即年初十至正月十七）

延長時間詳情︰

  • 銜接火車站、機場及口岸的8條線路，包括1、3、4、5、6（包括6支線）、11、13及14號線，繼續延長服務1至1.5小時
  • 4號線「福田口岸」線延長1.5小時
  • 全程尾班車約00:00，從頭尾站開出；4號線為翌日0:30

尾班車時間︰

  • 4/5/6號線深圳北站、11號線機場站雙方向尾班車︰不早於翌日1am發車
  • 1號線羅湖站︰翌日00:55
  • 4/10號福田口岸站︰翌日00:30am
  • 13號線深圳灣口岸站︰00:00

 

第三階段︰高峰期7天 僅一口岸線加班

日期︰

  • 2月10日（年廿三）、2月15日至20日（年廿八至年初四）

延長時間詳情︰

  • 僅4號線延長服務時間30分鐘
  • 4/5/6號線深圳北站雙方向尾班車發車時間不早於00:00

 

 

資料來源︰深圳口岸發布

延伸閱讀︰農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳

