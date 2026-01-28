港男斥福田按摩店多隱藏收費 過夜索$400 老手揭秘北上按摩「潛規則」：你太年輕了｜Juicy叮

有港男在社交平台發文，怒斥深圳福田口岸附近一間按摩店的收費手法，他圖文並茂，大呻按摩店「冇下一次，好多隱藏式收費......真係Ｘ街。」帖文引發熱議，並引出多名老手分享北上按摩的「潛規則」，坦言事主「你太年輕了」。

港男斥福田按摩店多隱藏收費 過夜索$400 老手揭秘北上按摩「潛規則」：你太年輕了↓↓↓↓

有港男在「深圳會所|深圳按摩 新奇發現」FB專頁發帖，批評福田口岸附近一間按摩店「好多隱藏式收費」，他指：「套餐之外，加鐘好貴，加鐘仲需要另外嘅小費，過夜需要加鐘400蚊先可以」，樓主對此收費手法甚為不滿，爆粗表示「真係Ｘ街」「冇下一次」。

價目表曝光 15%服務費另計小費

從該男士上載的相片可見，涉事按摩店裝潢頗具規模，他貼出的兩張價目表卻暗藏玄機。

一張按摩價目表顯示，最基本的「中式按摩雙鐘」（90分鐘）收費159元（人民幣，下同），「泰式按摩雙鐘」則為179元；若要「加鐘」45分鐘，則分別收費79元和89元。另一張「大堂服務項目價目表」則列明，「擦背」、「采耳」等項目劃一收費69元。

不過，價目表底部寫著備註：「以上價格以人民幣定價，所有消費加收15%服務費（不含小費）」，換言之，除了價目表上的費用和15%的服務費，顧客還需額外支付技師小費。

網民反應兩極：「你第一次按摩？」

帖文引發網民熱議，但風向並非一面倒支持樓主，不少「老司機」直指樓主「太年輕了」，嘲諷他「博俾人笑你無知」、「樓主第一次去按摩店？」。老手網民紛紛揭開北上按摩的潛規則，有人解釋道，這類場所分為「小費場」和「全包場」，而樓主光顧的明顯是前者，更有人形容該店是「小費機場」，即是非常依賴小費收入的地方。

有經驗的網民又教路：北上按摩「應該先到美團或大眾點評買合適的券，再在入場前掃二維碼進埸」，但同時提醒「美團卷還要看清楚是否全包價，需不需再另付項目小費等，否則只有引頸待戮」。

技師專「劏港燦」？ 網民踢爆黑店內幕

不少網民對關口附近的按摩店評價有所保留，有人甚至極端地認為「關口附近全部都當人係垃圾」，但有關言論卻缺乏實質證據。有網民又言之鑿鑿地分享，曾無意中聽到技師對話，避為一些「做香港人的（按摩）場，基本上已經，全部當香港人水魚，劏完背後再嘲笑，一班港佬亞叔，以為自己英俊多金，其實我們日入三四千，根本睇唔起港佬。」

此番言論引起爭議，有人附和亦有人表示質疑：「唔係間間都係」，有人則指出，近年內地部分按摩店質素大不如前，有網民抱怨有時技師見是團購券會「hea按」。

過夜如何免收$400 網民教路有方法

至於樓主最不滿的「過夜要加鐘400蚊」，有網民就解釋當中規則：「你揼完出返大廳瞓咪唔洗加鐘囉！又想喺房瞓又唔想聽到人打鼻鼾，咁緊係要加鐘加錢先可以在房瞓係正常喎」。原來，在房內過夜等同於佔用了技師的時間，因此需要以「加鐘」形式付費，若選擇到大堂的公共休息區睡覺，則不需額外費用，但亦有人質疑「都比（畀）到400蚊, 已經唔係平過酒店啦」。

有網民則建議北上按摩可轉場珠海，消費體驗不錯，有網民則認為「倒不如喺香港貴少少、有啲都幾好㗎」。

來源：「深圳會所|深圳按摩 新奇發現」@facebook