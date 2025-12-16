港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮

有男網民在社交平台發文，指近日在深圳一間按摩店遇到極度誇張的「奇遇」，他按店家的圖片點了一名「名媛技師」，雖然圖片只供參考，但真人來到，與「名媛」的巨大落差，那份視覺震撼，讓他不禁驚呼：「我知道會騙人，但係真係唸唔到會咁誇張。」

港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」↓↓↓↓

有男網民在「深圳大陸吃喝玩樂交流」FB專頁發相發帖，語帶憤怒又無奈地表示：「深...圳，而家照騙越來越誇張......居然真人係咁樣？我知道會騙人，但係真係唸唔到會咁誇張」。

樓主呻「照騙誇張」：名媛技師變...

從樓主上載的相片可見，按摩店的門面宣傳照陣容鼎盛，一眾被標榜為「名媛技師」的女子穿上黑色緊身晚裝，身材窈窕，樣貌標緻。

樓主從宣傳照中點名選擇的「左邊第二位」技師，相中她擁有一頭微染啡色長曲髮，瓜子臉、大眼睛，配上性感的黑色晚裝，手臂上還有紋身，散發著名媛氣質，令人充滿遐想。

然而，樓主拍下技師真人現身的照片，可見現實中的技師，是一位將頭髮整齊盤起的女士，身穿樸素的白色高領衫和深色長褲，照片中她正專業地為樓主進行足底按摩。

對比兩張照片，雖然五官輪廓依稀有幾分相似，但無論是身形、氣質，還是打扮，都與宣傳照中的「名媛」仿佛判若兩人。宣傳照中的纖瘦骨感，變成了真人的穩重實在；相中的性感晚裝，換成了方便工作的樸實制服，視覺落差之大，難怪樓主感到大失所望。

網民：「無騙你，只係你遲咗三十年幫襯」

帖文一出引發大量網民回應「食花生」，有網民笑言，這根本不是「照騙」，只是「時空穿越」，照片可能不是假的，只是「舊」了點。

不少啜核留言比樓主的經歷更精彩：「應該無呃你，只係張相係20年前，你係咪無問張係相幾時影呢？」、「無騙你，只係你遲咗三十年幫襯」、「可能三十年前嘅入職照呢」，有網民更將此事比作經典電影，笑稱這是「唐伯虎點秋香，點到過期秋香！」

有網民則認為樓主太大驚小怪，將矛頭直指他「心術不正」，對按摩服務有不切實際的幻想：「用個腦諗吓都知喇，咁靚又好身材又年輕，幫你按腳，收你幾多錢呀？冇一皮嘢都唔得喇。」

有人直言「揾食啫，收你百多元，有照片質素你自己都不信」，質問樓主：「按腳跟個樣有關係嗎？」不少人又幽默地呼籲樓主樂觀面對此奇遇：「起碼真係女人」、「唔係男人已經算好彩啦」。

來源：「深圳大陸吃喝玩樂交流」＠Facebook