Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：10:28 2025-12-16 HKT
發佈時間：10:28 2025-12-16 HKT

有男網民在社交平台發文，指近日在深圳一間按摩店遇到極度誇張的「奇遇」，他按店家的圖片點了一名「名媛技師」，雖然圖片只供參考，但真人來到，與「名媛」的巨大落差，那份視覺震撼，讓他不禁驚呼：「我知道會騙人，但係真係唸唔到會咁誇張。」

港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」↓↓↓↓

有男網民在「深圳大陸吃喝玩樂交流」FB專頁發相發帖，語帶憤怒又無奈地表示：「深...圳，而家照騙越來越誇張......居然真人係咁樣？我知道會騙人，但係真係唸唔到會咁誇張」。

樓主呻「照騙誇張」：名媛技師變...

從樓主上載的相片可見，按摩店的門面宣傳照陣容鼎盛，一眾被標榜為「名媛技師」的女子穿上黑色緊身晚裝，身材窈窕，樣貌標緻。

樓主從宣傳照中點名選擇的「左邊第二位」技師，相中她擁有一頭微染啡色長曲髮，瓜子臉、大眼睛，配上性感的黑色晚裝，手臂上還有紋身，散發著名媛氣質，令人充滿遐想。

然而，樓主拍下技師真人現身的照片，可見現實中的技師，是一位將頭髮整齊盤起的女士，身穿樸素的白色高領衫和深色長褲，照片中她正專業地為樓主進行足底按摩。

對比兩張照片，雖然五官輪廓依稀有幾分相似，但無論是身形、氣質，還是打扮，都與宣傳照中的「名媛」仿佛判若兩人。宣傳照中的纖瘦骨感，變成了真人的穩重實在；相中的性感晚裝，換成了方便工作的樸實制服，視覺落差之大，難怪樓主感到大失所望。

網民：「無騙你，只係你遲咗三十年幫襯」

帖文一出引發大量網民回應「食花生」，有網民笑言，這根本不是「照騙」，只是「時空穿越」，照片可能不是假的，只是「舊」了點。

不少啜核留言比樓主的經歷更精彩：「應該無呃你，只係張相係20年前，你係咪無問張係相幾時影呢？」、「無騙你，只係你遲咗三十年幫襯」、「可能三十年前嘅入職照呢」，有網民更將此事比作經典電影，笑稱這是「唐伯虎點秋香，點到過期秋香！」

有網民則認為樓主太大驚小怪，將矛頭直指他「心術不正」，對按摩服務有不切實際的幻想：「用個腦諗吓都知喇，咁靚又好身材又年輕，幫你按腳，收你幾多錢呀？冇一皮嘢都唔得喇。」

有人直言「揾食啫，收你百多元，有照片質素你自己都不信」，質問樓主：「按腳跟個樣有關係嗎？」不少人又幽默地呼籲樓主樂觀面對此奇遇：「起碼真係女人」、「唔係男人已經算好彩啦」。

來源：「深圳大陸吃喝玩樂交流」＠Facebook

同場加映：港女北上揼骨首遇碰瓷：「技師話唔係第一次有人咁樣屈錢！」過程大公開↓↓↓↓

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
15小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
18小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
13小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
21小時前
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
影視圈
13小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
2小時前
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
投資理財
5小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
18小時前
王莉被領導索要¥15萬獎金，爆拒絕後被欺壓兼申退役。
00:20
亞運會三金得主爆遭領導索¥15萬獎金 拒絕後被欺壓兼申退役
即時中國
18小時前