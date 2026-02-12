永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用

永東巴士作為港澳跨境直通巴服務的主要營運商之一，以便捷、舒適及多站點的服務，成為不少旅客往返兩地的交通首選。適逢新春佳節，永東巴士與澳門上葡京酒店及澳門新葡京合作，推出「新春大折日」交通優惠，由澳門酒店返回香港市區的車票，可享低至半價的折扣，絕對是遊客福音！

永東巴士澳門/香港直通巴半價！新年出發$30起 周末假期都適用

永東巴士「新春大折日」 成人/長者/幼童澳門返程香港半價

即日起至2月28日，只要購買永東巴士從澳門上葡京酒店或澳門新葡京出發，直達香港市區的車票，即可享半價優惠，更適用於成人、長者及幼童，單程車票低至$30。值得一提的是，優惠更適用於周末及公眾假期，旅客在享受完一趟完美的星級酒店假期後，無需費時周章，便可直接在酒店乘搭永東巴士，無縫連接回港的舒適旅程，省時又方便。

永東巴士的澳門線路經由港珠澳大橋往返，每日提供多達16個來回班次，為旅客提供了極高的行程彈性，無論是即日來回的短途旅行，還是多日深度遊，都能輕鬆配合。此外，香港的上下車點遍佈九龍及新界多個核心區域，包括連接港鐵站的大型商場如觀塘APM、鑽石山荷里活廣場及葵芳新都會廣場等，交通網絡四通八達。

澳門上葡京綜合度假村以揉合中西藝術文化、氣勢恢宏的建築設計而聞名，度假村內提供超過15間餐廳，涵蓋米芝蓮星級佳餚到環球地道美食，加上頂級的購物商場及多元化娛樂設施，為旅客打造極致奢華的住宿體驗。而作為澳門半島標誌性建築的澳門新葡京酒店，則以矚目的蓮花外型和坐擁多間米芝蓮餐廳而備受讚譽。

永東巴士「澳娛綜合新春大折日」優惠

優惠期限： 即日起至2026年2月28日

優惠內容： 凡購買由「澳門上葡京酒店」或「澳門新葡京酒店」出發，前往香港市區的單程車票，即可尊享半價優惠。

車票特價詳情： 週一至週五出發： 成人：$80 (原價$160) 長者：$50 (原價$100) 幼童：$30 (原價$60) 週六、週日及公眾假期出發： 成人：$90 (原價$180) 長者：$55 (原價$110) 幼童：$40 (原價$80)

香港上落車地點： 觀塘APM 鑽石山荷里活廣場 葵芳新都會廣場 旺角油麻地 尖沙咀中港城 荃灣如心廣場

備註： 優惠受相關條款及細則約束，詳情可向永東旅行社查詢。

資料來源：永東旅行社Eternal East Tours Co. Ltd