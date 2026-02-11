城巴新春優惠！14條機場巴士路線 小童免費搭  農曆新年起為期16日  

農曆新年將至，不少家庭已開始規劃新春外遊或探親行程。作為連接市區與機場及口岸的理想選擇，城巴機場快線以其高效舒適的服務，向來深受出遊市民的歡迎。為答謝乘客支持並慶祝馬年來臨，城巴特別推出名為「親子遊歷賞」的慶祝活動，是為期16日的合資格小童免費乘車優惠，讓家庭旅客的旅程更添輕鬆愉快。

城巴機場巴士親子優惠！年廿七至正月三十 16日內4至11歲小童免費

想享受這次難得的優惠，就要把握時機。城巴宣布，在2026年2月14日（年廿七）的頭班車起，至3月1日（正月十三）的尾班車為止，所有年滿4歲至11歲的合資格小童，均可免費乘搭城巴機場快線。

想享受這次難得的優惠，就要把握時機。城巴宣布，在2026年2月14日（年廿七）的頭班車起，至3月1日（正月十三）的尾班車為止，所有年滿4歲至11歲的合資格小童，均可免費乘搭城巴機場快線。享受優惠的方法相當簡單，小童只需如常使用小童八達通卡或電子支付工具支付車資，票務系統便會自動將車費設定為免費，不會扣除任何費用。這項貼心安排，無論是計劃出國旅遊、回鄉探親，或是到鄰近的澳門、珠海來個短途旅行的家庭，都能大大減省交通開支，讓新春假期更具預算效益。

14條路線適用 直達機場、口岸

是次優惠誠意十足，覆蓋範圍相當廣泛，旨在全面照顧家庭在農曆新年期間的出行需求。家長們可以放心規劃行程，優惠適用於城巴旗下所有日間機場快線及通宵路線，總共多達14條路線。無論您從港九新界哪個角落出發，都能輕鬆找到合適的路線，享受點對點的便捷服務，詳細巴士路線可見下表：

城巴機場快線 往返 服務範圍 A10 機場或

港珠澳大橋香

港口岸 鴨脷洲 堅尼地城、薄扶林、香港仔 A11 北角碼頭 中環、灣仔、銅鑼灣 A12 小西灣 (藍灣半島) 北角、太古、筲箕灣 A17 深灣 金鐘、跑馬地、黃竹坑 A21 紅磡站 南昌、旺角、尖沙咀 A22 藍田站 佐敦、馬頭圍、九龍城 A23 慈雲山 (北) 美孚、深水埗、石峽尾 A25 啟德 尖沙咀、黃埔、土瓜灣 A26 油塘 黃大仙、樂華、秀茂坪 A28 日出康城 黃大仙、安達、將軍澳南 A29 將軍澳 (寶琳) 黃大仙、九龍灣、觀塘 A20 機場 紅磡站 深水埗、大角咀、何文田 由 往 服務範圍 A25s* 啟德體育園 機場或

港珠澳大橋香港口岸 啟德體育園* A28X 將軍澳站 港珠澳大橋香港口岸 調景嶺、尚德、日出康城

*啟德體育園演唱會散場特別路線，暫定2月28日及3月1日適用。

資料來源：城巴

