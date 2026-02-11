城巴新春優惠！14條機場巴士路線 小童免費搭 農曆新年起為期16日
更新時間：19:36 2026-02-11 HKT
農曆新年將至，不少家庭已開始規劃新春外遊或探親行程。作為連接市區與機場及口岸的理想選擇，城巴機場快線以其高效舒適的服務，向來深受出遊市民的歡迎。為答謝乘客支持並慶祝馬年來臨，城巴特別推出名為「親子遊歷賞」的慶祝活動，是為期16日的合資格小童免費乘車優惠，讓家庭旅客的旅程更添輕鬆愉快。
城巴機場巴士親子優惠！年廿七至正月三十 16日內4至11歲小童免費
想享受這次難得的優惠，就要把握時機。城巴宣布，在2026年2月14日（年廿七）的頭班車起，至3月1日（正月十三）的尾班車為止，所有年滿4歲至11歲的合資格小童，均可免費乘搭城巴機場快線。享受優惠的方法相當簡單，小童只需如常使用小童八達通卡或電子支付工具支付車資，票務系統便會自動將車費設定為免費，不會扣除任何費用。這項貼心安排，無論是計劃出國旅遊、回鄉探親，或是到鄰近的澳門、珠海來個短途旅行的家庭，都能大大減省交通開支，讓新春假期更具預算效益。
14條路線適用 直達機場、口岸
是次優惠誠意十足，覆蓋範圍相當廣泛，旨在全面照顧家庭在農曆新年期間的出行需求。家長們可以放心規劃行程，優惠適用於城巴旗下所有日間機場快線及通宵路線，總共多達14條路線。無論您從港九新界哪個角落出發，都能輕鬆找到合適的路線，享受點對點的便捷服務，詳細巴士路線可見下表：
|城巴機場快線
|往返
|服務範圍
|A10
|機場或
港珠澳大橋香
港口岸
|鴨脷洲
|堅尼地城、薄扶林、香港仔
|A11
|北角碼頭
|中環、灣仔、銅鑼灣
|A12
|小西灣 (藍灣半島)
|北角、太古、筲箕灣
|A17
|深灣
|金鐘、跑馬地、黃竹坑
|A21
|紅磡站
|南昌、旺角、尖沙咀
|A22
|藍田站
|佐敦、馬頭圍、九龍城
|A23
|慈雲山 (北)
|美孚、深水埗、石峽尾
|A25
|啟德
|尖沙咀、黃埔、土瓜灣
|A26
|油塘
|黃大仙、樂華、秀茂坪
|A28
|日出康城
|黃大仙、安達、將軍澳南
|A29
|將軍澳 (寶琳)
|黃大仙、九龍灣、觀塘
|A20
|機場
|紅磡站
|深水埗、大角咀、何文田
|由
|往
|服務範圍
|A25s*
|啟德體育園
|機場或
港珠澳大橋香港口岸
|啟德體育園*
|A28X
|將軍澳站
|港珠澳大橋香港口岸
|調景嶺、尚德、日出康城
*啟德體育園演唱會散場特別路線，暫定2月28日及3月1日適用。
資料來源：城巴
延伸閱讀：農曆新年北上深圳留意！九巴加開通宵特別線N73 轉乘至皇崗口岸
