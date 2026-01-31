環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班

經常往返深港兩地的市民有喜訊！跨境巴士營運商「環島中港通」以其廣泛的網絡和舒適的服務，一直深受旅客歡迎。最近，環島中港通更推出震撼票價優惠，旨在為乘客提供更經濟實惠的交通選擇，其中，由荃灣往返蓮塘口岸的快線，單程票價更低至$25，讓北上消費或南下遊玩的旅程更輕鬆便捷。

直通巴優惠！$25直達蓮塘口岸 荃灣班次超頻密

環島中港通由荃灣直達蓮塘口岸低至$25。（資料圖片）

對於居住在新界西的市民而言，這項優惠無疑是一大福音。環島中港通在荃灣區內設置了多個上車點，全面覆蓋區內核心地帶，包括人流暢旺的德海街、鄰近千色店的青山公路，以及作為交通樞紐的如心廣場（荃灣西站D出口）。乘客無需再提著沉重的行李轉乘港鐵，真正實現「一程過」的便利。路線班次極為頻密，每日提供近50個班次，逢星期五、六更會加密至60班（往返），高峰時段約每15分鐘便開出一班，時間安排極具彈性，無論是即興出遊或規劃行程都倍感方便。

黃大仙/觀塘/將軍澳/啟德/大嶼山多點出發

除了荃灣線的驚喜價，環島中港通亦在九龍各區開設服務。其蓮塘口岸快線網絡延伸至東、西九龍多個熱點，上車點包括黃大仙中心、油塘大本型、牛頭角、裕民坊（近觀塘地鐵站）、啟德AIRSIDE、將軍澳新都城，以及西九龍的尖沙咀中港城和九龍塘等。這些站點大多鄰近大型商場或港鐵站，方便乘客前往。從這些地點出發，單程票價亦僅由$40起，性價比極高。

此外，路線更直達香港國際機場、亞洲國際博覽館及香港迪士尼樂園，單程票價由$150起，為旅客和參與大型活動的人士提供點對點的舒適選擇，免卻舟車勞頓。

環島中港通蓮塘口岸快線優惠詳情

主要路線及票價：

荃灣 ↔ 蓮塘口岸：單程$25起

九龍各區 ↔ 蓮塘口岸：單程$40起

香港迪士尼樂園/香港國際機場/亞洲國際博覽館 ↔ 蓮塘口岸：單程$150起

主要上車點：

荃灣區： 德海街、青山公路（千色店旁）、如心廣場（荃灣西站D出口）

九龍區： 尖沙咀中港城、九龍塘、黃大仙中心、油塘大本型、牛頭角裕民坊、啟德AIRSIDE、將軍澳新都城

預訂方式： 建議旅客透過手機搜尋「環島中港通」官方渠道，提前預訂及鎖定座位。

條款細則： 相關優惠受條款及細則約束，票價或有變動，詳情請以官方最新公佈為準。