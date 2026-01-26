農曆新年回鄉注意！高鐵推「誤購車票免費退」新服務 符合2條件即可 另新增16個熱門站
更新時間：17:11 2026-01-26 HKT
發佈時間：17:11 2026-01-26 HKT
發佈時間：17:11 2026-01-26 HKT
隨著農曆新年將至，，又是市民「搶飛」搭高鐵回鄉探親或北上旅遊的高峰期。在分秒必爭的購票過程中，有時難免會遇上因手快誤購車票或是突然改變行程的情況，蒙受退票手續費的損失。有見及此，「鐵路12306平台」特別推出一項新服務，為旅客提供免費限時退票，為春運旅客提供極大便利，即睇內文詳情。
高鐵全新服務！誤購車票限時免費退
今年的春運由2月2日開始，不少市民會趁農曆年北上回鄉探親或旅遊，其中搭高鐵北上就是熱門選擇之一。為了搶到心儀的高鐵班次，旅客往往需要在高鐵購票平台「鐵路12306」上「撲飛」，但難免會一時錯手買錯車票，影響行程。
符合2條件即可申請 電子/積分支付皆可
針對這長期困擾旅客的問題，「鐵路12306平台」由即日起推出「旅客誤購限時免費退票服務」。這項新措施規定，旅客購買乘車日期為2月2日（春運首日）或是之後的高鐵火車票時，如有誤購的話，只要符合兩個條件，即可免費退票，包括在購票支付成功的30分鐘內，並且是列車開出前4小時以上，即可申請。
這項服務涵蓋了所有境內客運列車，以及出發或終到站為「香港西九龍」的跨境高鐵，使用電子或積分支付均可。購票人可自行在網上辦理退票，款項或積分將按原支付渠道退還。不過，需要留意的是，同一購票人每日只限辦理一個訂單的免費退票，而且改簽車票、預約或候補購票等情況並不適用。如果旅客是在車站票務窗口誤購，則必須當場提出，由工作人員即時處理。
新增16個熱門站點 合肥/南京/無錫
除了有新服務方便旅客外，港鐵亦同步宣布，由即日起高鐵香港段的網絡將進一步擴展，新增16個直達站，包括合肥南站、南京南站、無錫東站、清遠站、汨羅東站、泉州東站、泉州南站、惠東站、惠州南站、福州南站、汕頭南站、惠來站、陸豐東站、陸豐南站、潮南站及興寧南站，總數達110個，讓市民到這些熱門旅遊城市及文化古都遊覽更快捷。
資料來源︰深圳口岸發布
延伸閱讀︰深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
2026-01-24 10:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
2026-01-25 09:00 HKT