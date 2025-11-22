香港往返蓮塘口岸直通巴快閃優惠！$30西九龍直達關口 尖沙咀/太子/旺角設上車點

蓮塘口岸是經常要往返深圳的港人的熱門選擇之一！近日，跨境直通巴公司「環島中港通」推出期間快閃優惠，由香港西九龍多個熱門地點往返蓮塘口岸，單程票價僅需$30，而且於尖沙咀、太子、旺角等人氣熱點都設有上車站，北上消費更方便，即睇路線、班次時間、上落車地點！

環島中港通直通巴突發優惠！香港西九龍⇋蓮塘口岸$30

環島中港通直通巴推出突發優惠，香港西九龍往返蓮塘口岸只需$30。

環島中港通近日推出由香港往返蓮塘口岸的限時優惠路線，其最大賣點是上落站點遍布西九龍核心區域，大大提升出行的便利性。由即日起至12月10日，由西九龍多區​​往返蓮塘口岸，單程只需優惠價$30，每日更有多個班次，方便又快捷。

這次的蓮塘口岸優惠路線上落站點眾多，分別位於尖沙咀中港城、旺角朗豪坊、太子砵蘭街、九龍塘及柯士甸巴士總站，發車時間由早上8時至晚上8時左右不等，適合商務及休閒旅客，下車直接過關往深圳，只要經「環島中港通」微信小程式或網上購票即可。

環島中港通「西九龍⇋ 蓮塘口岸」直通巴優惠

優惠日期：即日起至12月10日

優惠票價：單程$30

路線：西九龍指定站點 ⇋ 蓮塘口岸

香港上落客點：尖沙咀中港城、九龍塘、旺角朗豪坊、太子砵蘭街、柯士甸巴士總站

購票網站︰＞＞按此＜＜

備註︰優惠受相關條款及細則約束，詳情可向環島中港通查詢

資料來源︰環島中港通