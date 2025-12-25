內圈捕影│「平凡騎士」朝氣旺盛

不少周六參戰馬昨朝到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「平凡騎士」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身保持壯健，仍在勇境朝氣旺盛。「飛龍在天」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，體力充沛，勇況依然上佳水準。

「河好運」助手踱一圈，毛色悅目立立靚，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度不弱，唞夠操足饒惹好感。「皇龍飛將」助手踱一圈，步挺開揚又有彈力，細馬身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，神采奕奕充滿好感。

「凱旋王者」助手踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身好壯毛色亮麗，狀態比前理想得多。「快樂神駒」助手踱一圈，情緒安穩好專注，目光銳利精神奕奕，馬身收壯且展現線條美，進度出色。

極上紗瓏及鋒而試

「極上紗瓏」步姿爽朗彈力亦足，火力比前更好。

「亨驥」助手踱一圈，小心翼翼按實順走，神態集中出腳爽勁有力，馬身結實毛色靚，正值爭勝水平。「極上紗瓏」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤更悅目，火力比前更好，再進一步及鋒而試。

「後無來者」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身更壯更實淨，勇況不斷扳升。「光輝歲月」助手踱一圈，走勢暢順輕描淡寫，身壯步挺力度又夠，神色甚佳展現朝氣，前所未見吸引。

