晨光追擊│「我做到」持續冒勇

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練過程報道如下。

「香港精神」助手跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，精神爽利，火力未減半分。「有財有勢」戴頭罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，神態生猛身喼得壯，打仔馬長期呈勇。

「我做到」戴頭罩由助手跳兩段，昂首闊步充滿勁度，身色皆靚，持續冒勇無走樣。「南區之星」戴頭罩由潘頓跳兩段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展，早前試閘輕勝表現又好。

「勁進駒」戴頭罩由杜苑欣跳兩段，用暗力拉實，火猛神態活躍，外觀極之吸引。「本領非凡」戴頭罩由何澤堯跳兩段，淡定走勢順暢，出腳輕巧俐落，細馬身結實，依然省鏡。

「明亮光輝」戴頭罩由艾道拿跳三段，神情專注表現淡定，步伐輕快有力，毛色充滿光澤。「巴閉王」戴頭罩由杜苑欣跳兩段，無咁論盡力度唔錯，馬身愈收扎實，進步轉好之中。

幸運同行步挺勁力

「幸運同行」扣住而馳心火湧現，今季最弗一次。

「領航君子」戴頭罩由助手跳一段，擔咇俯首好專注，步順神態旺，朝氣勃勃充滿好感。「幸運同行」戴眼罩由助手拍「心愛的」跳兩段，一貫跟馬走，扣住而馳心火湧現，步挺勁力十足，今季最弗一次。

「增旺」戴頭罩由助手跳兩段，按住慢跳放鬆淡定，神態外觀均對辦，有好感。「勁好運」戴頭罩由助手跳兩段，火力有增無減，走勢硬朗急勁，有進無退。

「星之願」戴頭罩由助手跳兩段，天氣凍無汗濕，但情緒確有改善，快慢由人。「勇威神駒」戴頭罩由杜苑欣拍「逍遙人生」草地跳兩段，向來有點懶性，但神態可以而且好輕身，近況極之理想。

兆文