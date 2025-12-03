Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「大利好運」步穩力足

晨操動態
更新時間：15:07 2025-12-03 HKT
發佈時間：15:07 2025-12-03 HKT

大多馬匹留待明朝試跑，今朝出跳馬並非太多，場面較冷清，現將操練報導過程如下。

「翹峯」戴頭罩由田泰安跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤朝氣勃勃。「星光快驅」拍「怡昌奇兵」跳一段，同樣助手，前駒神情專注步伐穩健，力度愈見提升不斷轉好，後駒觀感亦不差，落腳輕快，灰馬身夠結實。

「大利好運」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，步穩力足火氣唔差，神態回旺身脹卜卜，蓄勢待發。「超風速」戴頭罩由希威森跳兩段，大步順走力度唔錯，馬身養得駟正，不過氣勢可再好啲。

「開心三多」戴頭罩由田泰安跳兩段，出腳爽勁有力，過終點後餘勢尚可，弱馬持續操得好事。「赤風驪」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，出腳仲係好笨重，而且周身郁，懶性又重。

凱明神駒四蹄盡展

「凱明神駒」潘頓跳三段，走勢硬淨勁度充沛，四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。「馬力」戴頭罩由助手跳兩段，重口馬捉實側住頭走，神態可以力度不弱，觀感勝前。

「志滿同行」戴頭罩由奧爾民跳兩段，操控得好唔急口，馬身夠壯毛色又靚，傷癒醒神。「昇瀧駒」戴頭罩由田泰安跳兩段，展步流暢神態暢旺，皮光肉滑馬身札實，未見低落。

「飛馬座」蔡明紹跳兩段，按住順走尚算輕鬆，身亦夠粗壯，但神色有點淡。「幻影旋風」戴眼罩及頭罩由助手拍「永勝金駒」跳兩段，有一股蠻勁，但過完終點迅即力弱，神色淡無進展。

「皇金合」戴頭罩由助手拍「勁爽」跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁身又夠壯，踏上正軌。「星火燎原」戴頭罩由助手拍「暴風之子」跳兩段，神情集中步伐輕快，毛色有光澤，狀態依然理想。

兆文
 

