內圈捕影│「飛雲」過步輕爽

晨操動態
更新時間：15:30 2025-11-23 HKT
發佈時間：15:30 2025-11-23 HKT

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報道如下。

「飛雲」助手踱兩圈，小心按實順走，身夠壯毛色油潤，過步輕爽力度亦夠，論態一直在上佳水平。「客家之光」助手踱一圈，大步順走氣宇軒昂，馬身扎實毛色油潤，神采奕奕充滿朝氣，愈贏愈醒。

「怡昌精神」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，身色皆靚朝氣勃勃，弱馬持續操得是好事。「天星」助手踱一圈，目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，早前試閘有進無退。

「凝妙星」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身收得壯，神色甚佳走勢爽朗，熱身足夠勇況已備。「超勝無敵」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身扎實毛色悅目，觀感更勝上仗。

金運來神色暢旺

「金運來」暗火展現身又靚，重現勇態朝氣旺盛。
「金運來」助手踱一圈，步密密輕鬆完成，步順爽勁神色暢旺，暗火展現身又靚，重現勇態朝氣旺盛。「荃程路通」助手踱一圈，無時無刻想搶住，心火旺盛但無汗濕，馬身靚神態昂揚，早前試閘亦出色。

「決一劍」助手踱一圈，馬身壯健脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊又夠硬朗，神采奕奕極具好感。「禾道威」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走，身壯力足，佳態洋溢人見人讚。

謝鋒

