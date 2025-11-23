晨光追擊│「自動自覺」火猛力足

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，現將操練過程報道如下。

「快樂老撾」戴頭罩由副練跳兩段，有一股蠻勁好火好力，外觀省鏡全身肌肉，弗到不得了。「架勢奇爸」戴頭罩由助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁外觀又靚，老而彌堅好勇猛。

「自動自覺」戴頭罩由助手跳兩段，清風送爽完成，火猛力足毛色悅目，勝後更進一步。「大千絕塵」戴頭罩由助手跳一段，前腳開得闊夠直，後腿推動力強，進步且狀態不斷冒升。

「凱明神駒」戴頭罩由助手跳三段，出腳爽朗有力，過終點後餘勢又勁，灰馬身又夠扎實。「將義」戴頭罩由助手跳兩段，按住順走姿態輕鬆，落腳輕快流暢，細馬喼到身壯，無走樣。

「熊噹噹」助手跳一段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁，馬身脹卜卜，正值勇境。「祥龍駒」戴頭罩由助手跳兩段，愈走愈起勁，角逐興趣甚濃，火旺神生持續態勇。

「奮鬥心」戴頭罩由助手跳兩段，毛色悅目透光澤，身壯肌肉展現，落腳輕快更充滿彈力。「盈妍威楓」戴頭罩由助手跳兩段，神情集中步伐輕快，馬身更壯更扎實，不遜贏馬時候。

同得威神態活躍

「同得威」有火有力，好耐未見過咁弗。

「同得威」戴頭罩由副練拍「錢程萬里」跳兩段，強勢追上有火有力，充滿朝氣神態活躍，好耐未見過咁弗。「飈誌」戴頭罩由助手跳一段，快開下無上課咁搶口，身色皆靚展現朝氣，試閘出色夠醒神。

「勇威神駒」戴頭罩由助手跳三段，神色專注唔懶散，馬身好壯展現線條美，近況非差。「納百川」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，均速完成，神色可以力度亦可，但火氣仲係差啲。

兆文