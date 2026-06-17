哈工大科研團隊揭秘 癌基因調控新機制｜聚焦哈工大

近日，哈爾濱工業大學生命科學和醫學學部胡穎教授團隊，在癌基因KRAS調控機制和靶向策略方面，取得重要突破，為難治性癌症治療提供了新的可能。相關成果以《法尼醯化修飾驅動KRAS相分離促進結腸癌生長》（Farnesylation-Driven KRAS Phase Separation Promotes Colon Tumor Growth）為題，在國際頂尖學術期刊《細胞》（Cell）發表，這是學校首次以第一完成單位在《細胞》上發文。

「法尼醯化修飾驅動KRAS相分離促進結腸癌生長」示意圖

KRAS基因是誘發多種癌症的核心元兇。數據顯示，約90%的胰腺癌、50%的結直腸癌、30%的肺腺癌發病，都和該基因突變密切相關。但長期以來，突變的KRAS被認定「不可成藥」。最近，全球首款KRAS靶向藥AMG510獲批上市，實現了領域突破，但多數患者用藥短短數月就會產生耐藥，治療快速失效，臨牀急需新的治療方案。過去全球科研大多聚焦於KRAS在細胞膜的活性調控展開，但對於它在細胞質裏如何調控、轉運卻較少關注，這片研究盲區限制了抗癌新藥研發。

此次團隊分析大量結腸癌臨牀樣本後發現，突變的KRAS蛋白會在細胞質中形成凝聚體，這類凝聚體在腫瘤組織中數量遠高於正常組織，與腫瘤惡化、擴散轉移、患者預後密切相關，而且在肺癌、胰腺癌中同樣普遍存在。團隊進一步鎖定了關鍵驅動機制：KRAS蛋白上185位半胱氨酸位點的法尼醯化修飾，會產生強疏水性，讓KRAS蛋白形成凝聚體；同時發現生長因子會加速凝聚體形成，進而形成持續放大的促癌信號。

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降血脂藥抑制腫瘤生長

更具臨牀價值的是，團隊從已獲批上市藥物中篩選發現，日常用來降血脂的他汀類藥物，能有效打破KRAS凝聚體，其中匹伐他汀效果最好。研究通過動物、腫瘤移植、類器官等多類模型反覆驗證：匹伐他汀能阻斷KRAS相分離，直接抑制腫瘤生長，還能逆轉靶向藥AMG510的耐藥問題。這一研究填補了KRAS細胞質調控機制的一個關鍵空白，有望在臨牀上為解決癌症「不可成藥」及耐藥難題貢獻新的方案。

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哈工大是論文第一完成單位。生命科學和醫學學部胡穎教授為論文通訊作者，副研究員王星文和博士生張藝為論文共同第一作者。研究得到深圳華大基因股份有限公司候桂雪博士、西湖大學季紅斌教授、上海交通大學醫學院附屬胸科醫院副研究員童欣媛，哈爾濱醫科大學腫瘤醫院李栗教授、孟宏學教授，以及浙江大學黃建教授支持。研究得到科技部、自然科學基金委、空間環境與物質作用全國重點實驗室項目支持。

哈爾濱工業大學全媒體中心記者闞思邈、李雙余

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