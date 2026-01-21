社工碩士2026｜學位社工起薪可逾3.6萬！在職人士如何入行？社工碩士課程/學費資訊一覽

社工碩士2026｜註冊社工是專業資格，就業前景也相當不俗，在近年受到求職者追捧。更重要的是，即使大學本科並非主修社會工作的在職人士，也能透過修讀認可的碩士課程，畢業後成為註冊社工，這時的起薪點可達3.6萬元以上。《星島教育》今次整理了社工的就業及碩士課程資訊，幫助有意投身社福界，特別是迷茫的「打工仔」，把握事業新機遇。

社工碩士2026｜社工簡介

政府部門、學校、醫院或其他非政府機構都會聘請社工，為有需要的人士進行心理輔導、幫助他們發展技能、安排治療或提供其他服務。

社工有不同職系，以社會福利署為例，當中有「社會工作助理職系」和「社會工作主任職系」，兩者的學歷要求、薪酬及晉升階梯都有不同。

根據網上的求職資訊，「社會工作助理」(Social Work Assistant)不需要持有大學學歷，但必須是註冊社工、持有社工文憑或同等學歷。主要職責包括提供個案工作服務、籌辦小組活動與計劃等。

至於「社會工作主任職系」，不少初入職的社工會從事「助理社會工作主任」(Assistant Social Work Officer)。這個職位要求申請人持有註冊社工資格、社工學士學位或同等學歷，其職責有管理和策劃元素，例如協助管理社會福利辦事處、在地區及服務科協助規劃及發展社會福利服務。

社工碩士2026｜社工薪酬

根據2025年的「非政府機構一般職位之薪級表」，這兩個職位的薪酬如下：

社會工作助理：起薪$25,115，頂薪$49,230

助理社會工作主任：起薪$36,850，頂薪$81,510

社工碩士2026｜社工相關數據

截至今年1月16日，本港註冊社工總人數約為29,000人，當中70%擁有社工學位，另外約有30%擁有社工文憑。

社工碩士2026｜26/27學年入學資訊

不少有意轉行做社工，而本身又擁有學士學位的在職人士，都會考慮報讀社工碩士課程。目前本港有6間大學開辦獲社會工作者註冊局認可的碩士課程，畢業生可申請註冊社工資格。

香港中文大學(中大/CUHK)

課程名稱： 社會工作社會科學碩士

社會工作社會科學碩士 入學要求(部分)： 持有認可大學的任何一個學士學位(二級榮譽或以上畢業，或平均畢業成績不低於B級)；或在高等教育機構完成學業，並獲得相當於學士學位的專業或類似資格，詳見院校網站

持有認可大學的任何一個學士學位(二級榮譽或以上畢業，或平均畢業成績不低於B級)；或在高等教育機構完成學業，並獲得相當於學士學位的專業或類似資格，詳見院校網站 實習安排： 課程包括900小時實習指導，當中100小時為前實習技巧訓練，其餘800小時為有督導的實踐活動。學生須於兩間不同服務性質的社會福利機構接受督導式的實習訓練。學生亦有機會前往海外實習，詳見院校網站

課程包括900小時實習指導，當中100小時為前實習技巧訓練，其餘800小時為有督導的實踐活動。學生須於兩間不同服務性質的社會福利機構接受督導式的實習訓練。學生亦有機會前往海外實習，詳見院校網站 修業年期： 2年(全日制)；3年(兼讀制)

2年(全日制)；3年(兼讀制) 學費： $374,000(全日制)；$371,000(兼讀制)

$374,000(全日制)；$371,000(兼讀制) 詳細資料：>>按此<<

香港大學(港大/HKU)

課程名稱： 社會工作學碩士

社會工作學碩士 入學要求(部分)： 持有港大榮譽學士學位，或其他可比院校的同等學歷；未持有榮譽學位的申請人，將會按其個人情況作個別考慮，詳見院校網站

持有港大榮譽學士學位，或其他可比院校的同等學歷；未持有榮譽學位的申請人，將會按其個人情況作個別考慮，詳見院校網站 實習安排： 課程包括1000小時實習訓練，當中100小時為實習前的工作坊，其餘900小時為包括基礎及進階實習，詳見院校網站

課程包括1000小時實習訓練，當中100小時為實習前的工作坊，其餘900小時為包括基礎及進階實習，詳見院校網站 修業年期： 2年(全日制)；3年(兼讀制)

2年(全日制)；3年(兼讀制) 學費： $369,600(全日制)；$369,600(兼讀制)

$369,600(全日制)；$369,600(兼讀制) 詳細資料：>>按此<<

香港理工大學(理大/PolyU)

課程名稱： 社會工作碩士

社會工作碩士 入學要求(部分)： 持有認可大學的學士學位，詳見院校網站

持有認可大學的學士學位，詳見院校網站 實習安排： 詳情請向院校查詢

詳情請向院校查詢 修業年期： 3年(兼讀制)

3年(兼讀制) 學費： $382,000(兼讀制)

$382,000(兼讀制) 詳細資料：>>按此<<

香港城市大學(城大/CityU)

課程名稱： 社會工作碩士

社會工作碩士 入學要求(部分)： 持有認可大學的學士學位或其他認可的同等學歷，詳見院校網站

持有認可大學的學士學位或其他認可的同等學歷，詳見院校網站 實習安排： 課程包括900小時實習訓練，當中100小時為實習前的準備或相關活動，其餘800小時為實習，詳見院校網站

課程包括900小時實習訓練，當中100小時為實習前的準備或相關活動，其餘800小時為實習，詳見院校網站 修業年期： 2年(全日制)；3年(兼讀制)

2年(全日制)；3年(兼讀制) 學費： 每個學分$6,600(課程要求獲得最少55個學分，總學費為$363,000起)

每個學分$6,600(課程要求獲得最少55個學分，總學費為$363,000起) 詳細資料：>>按此<<

香港浸會大學(浸大/BU)

課程名稱： 社會工作社會科學碩士

社會工作社會科學碩士 入學要求(部分)： 持有認可大學的學士學位，或相同等級資歷；已具註冊社工資格（以社會工作文憑註冊）或社會科學背景的申請人可獲優先考慮，詳見院校網站

持有認可大學的學士學位，或相同等級資歷；已具註冊社工資格（以社會工作文憑註冊）或社會科學背景的申請人可獲優先考慮，詳見院校網站 實習安排： 100小時的實習前準備活動及800小時實習，詳見院校網站

100小時的實習前準備活動及800小時實習，詳見院校網站 修業年期： 2年(全日制)；2年(兼讀制)

2年(全日制)；2年(兼讀制) 學費： $349,470(全日制)；$330,330(兼讀制)

$349,470(全日制)；$330,330(兼讀制) 詳細資料1：>>按此<<

詳細資料2：>>按此<<

香港樹仁大學(仁大/HKSYU)

課程名稱： 社會工作碩士

社會工作碩士 入學要求(部分)： 持有本地或海外認可大學的一級或二級榮譽學士學位，曾接受社會科學學科本科訓練的申請人將獲優先考慮；非榮譽學位的最低GPA要求是3.0(總分4.0)，詳見院校網站

持有本地或海外認可大學的一級或二級榮譽學士學位，曾接受社會科學學科本科訓練的申請人將獲優先考慮；非榮譽學位的最低GPA要求是3.0(總分4.0)，詳見院校網站 實習安排： 100小時的實習前工作坊及800小時實習，詳見院校網站

100小時的實習前工作坊及800小時實習，詳見院校網站 修業年期： 2年(全日制)；3年(兼讀制)

2年(全日制)；3年(兼讀制) 學費： $319,000

$319,000 詳細資料：>>按此<<

社工碩士2026｜其他本地社工課程

除了碩士課程，社會工作者註冊局亦認可一批由本地院校開辦的學士及副學位課程，畢業生可申請成為註冊社工。將於2026/27學年開辦相關課程的院校名單如下：

社工學士課程

香港中文大學

香港大學

香港理工大學

香港城市大學

香港浸會大學

香港樹仁大學

聖方濟各大學

宏恩基督教學院

香港理工大學專業進修學院

港專學院

香港能仁專上學院

香港伍倫貢學院

社工高級文憑課程

聖方濟各大學

宏恩基督教學院

香港中文大學專業進修學院

香港理工大學香港專上學院

香港伍倫貢學院

香港專業教育學院(沙田)

青年會專業書院(預計於2027/28學年招收最後一屆學生，隨後停辦)

註：社工就業與課程資訊，以院校及政府公布為準

資料來源：院校、社會工作者註冊局及社會福利署網站

