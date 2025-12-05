宏福苑五級火丨逾500大埔浸小師生借教大場地上課 教大為學生提供輔導 10多人轉介社工跟進

大埔宏福苑五級火發生後，鄰近宏福苑火場位置的大埔浸信會公立學校（大埔浸小），其師生一直未能回校上課，《星島》早前報道，該校以借用場地的方式復課，包括借用香港教育大學的場地。教大今日（5日）公布，設立逾一周的教大臨時支援中心，共接待因火災而停課的逾500名大埔浸信會公立學校師生，並為他們提供場地、教學協助、情緒輔導等支援。教大心理學專家已為40多名學生進行初步篩選，其中10多人獲轉介至社工跟進。

教大：每日安排6至7名教師義工到場支援

教大今日介紹臨時支援中心的運作情況。教大提供

教大校長李子建今日聯同大埔浸信會公立學校校監曾家石、教大副校長（行政）方永豪、教大心理學系教授兼臨床心理學家劉月瑩等出席傳媒活動。李子建表示，宏福苑火災發生後校方迅速成立核心小組，希望以專業所長協助居民和學童盡快走出哀傷。大學除了協調教師為學生安排英文、體育及STEAM等課程外，亦安排同學參觀圖書館設施及體驗未來教室等活動。

方永豪指出，團隊在火災發生後立即召開跨部門會議，在一至兩日內便制定出可行的方案，行政部門迅速完成場地改裝、師生交通及餐飲安排。而義工招募信息發布後，共收到800多名師生及校友報名，經嚴格遴選，現每日安排6至7名教師義工到現場支援；而首日有近40名義工輔導員、教師及支援人員到場。

臨時支援中心設於教大文康運動綜合大樓，經校方特別改善後，設有親子友善洗手間，並為學童加設階梯。教大指出，本周主要接待一至三年級學童，由周一開始，每天有200至300名來自大埔浸小的學生分布在校內10多個特別課室及文康運動綜合大樓內的體育大禮堂上課。此外，大學行政部門每天會為師生及義工提供午餐飯盒。

透過遊戲及繪畫等 讓學童表達哀傷與恐懼

李子建表示，教大希望以專業所長協助居民和學童盡快走出哀傷。教大提供

劉月瑩指出，孩子災後有情緒反應屬正常，需持續觀察與適時疏導。她透露，教大心理學專家已為40多名學生進行初步篩選，其中10多人獲轉介至社工跟進。教育局也派出教育心理學家協作，而教大心理學系近20位同事亦輪流支援，採用階梯式心理支援模式，透過遊戲、繪畫等媒介，讓學童表達哀傷與恐懼，逐步紓緩心情，回復常規生活。

對於教大在短時間內安排好場地和課程，免費提供交通與餐飲等，大埔浸信會公立學校校監曾家石表示感謝，他指對小學生而言，「這是一段難得的大學學習經歷」。他又指雖然大埔浸小的校舍完整，但災場舉目可見，給孩子心靈留下陰影，需要轉換學習環境。

教育局日前公布，為了讓大埔浸信會公立學校盡快恢復教學日常，該校學生由本月中起，將按年級分配在大埔官立小學、新界婦孺福利會基督教銘恩小學的校舍上課。

本報記者

