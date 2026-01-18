渣打馬拉松2026｜城大約600人參賽 夥拍特教生 延續「共融跑」傳統

渣打馬拉松2026｜渣打香港馬拉松於今日(1月18日)舉行，香港城市大學約600人組隊參賽，當中包括管理層、師生及校友。部分城大跑手亦一如既往，與特殊教育學生組隊，反映大學推動多元共融的理念。校董會主席魏明德表示，很高興能與城大社群一同參賽，體驗團隊精神與歸屬感。

渣打馬拉松2026｜管理層親身上陣 挑戰10公里賽事

城大渣馬代表團成員眾多，當中約180人挑戰全馬、約180人參加半馬，另逾220人出戰10公里賽事。多位校董會成員及大學管理層親身上陣參與10公里賽事，包括校董會主席魏明德、校董會成員呂志宏及王紹恆，校董會秘書唐寧和常務副秘書朱智賢，以及高級副校長（創新及企業）楊夢甦、副校長（研究）岑浩璋、學務長黃駿弦、協理學務副校長（學生發展）楊婉蘭、協理學務副校長（數碼學習）張澤松和學生發展處處長卓建南。

首次代表城大參與渣馬的魏明德表示，在備戰與比賽的過程中，他深刻感受到城大人之間的連結。他希望城大社群能以跑步所鍛鍊的自律、堅持與耐力精神，並懷着互勉同行的心，一步一步跑向屬於自己的終點。城大副校長（社區聯繫及協作）陳志豪則到現場為參賽者打氣，他鼓勵師生繼續透過運動提升身心韌性，並將這份正能量帶回校園。

在城大服務逾三十載的校園發展處技術主任鍾偉強，今年第15次代表城大出戰渣馬，挑戰全馬賽事。他分享道，平日午膳期間，都會在校園周邊練跑，途經南山邨、石峽尾等路線。他又指，每年與城大跑者聚首一堂，共同參與這項盛事是一大喜悅，更讓他更深刻體會到作為「城大人」的歸屬感。

渣打馬拉松2026｜與特教生齊跑 推動共融理念

為了推廣共融精神及促進包容社區，城大今年延續「共融跑」傳統，由城大跑手夥拍有特殊教育需要的學生共33人，組隊完成10公里賽事。在賽前，城大跑手和來自天保民學校及東華三院包玉星學校的學生展開訓練，建立默契與信任。今年第二年擔任「共融跑」教練的中文及歷史系二年級生羅俊彥表示，見證同學在訓練中付出汗水，到比賽時能以目標時間順利完賽，令他十分感動。他今年以41分鐘完成10公里賽事，形容城大馬拉松團隊氛圍融洽，感謝校方為比賽提供周全支援與安排，認為在城大作為運動員，能深切感受到被珍視與尊重。

另外，賽道沿途有近百名城大師生及校友為健兒打氣，校方亦在銅鑼灣維多利亞公園設置攤位，為城大跑手提供行李寄存、物理治療及茶點等支援。

