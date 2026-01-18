渣打馬拉松2026｜埃塞俄比亞跑手奪全馬男子冠軍 衝線後跳舞狂歡：I love HK！

渣打馬拉松2026今日（18日）舉行，全馬挑戰組清晨6時在尖沙咀彌敦道起步。奪得男子全馬冠軍的埃塞俄比亞跑手Bizuneh Melaku Belachew，衝線後跳舞慶祝，表示「我贏了之後，每次都會跳舞，這是我的風格。」奪得女子全馬冠軍的則是來自巴林的Shitaye Eshete HABTE。

埃塞俄比亞冠軍跳舞慶祝：很高興每年都能來香港

Bizuneh提到，賽事進行至30公里時，競爭依然激烈，自己稍微拉開距離，並調整節奏後，才成功帶出，「因為我還有體力。」他亦預告明年會再來參賽，「我每次都喜歡香港（I love Hong Kong every time），很高興每年都能來這裡。」

Shitaye感謝教練悉心栽培，讓她能夠在渣馬奪得冠軍。她表示，之前在墨西哥參加過上坡馬拉松，這次是第一次在中國比賽。她形容比賽十分有挑戰性，「很多上下坡，坡度較陡斜」。她指下一次也會參加，並希望能夠打破紀錄。

男子半馬冠軍北京跑手：感受到香港是繁華熱情的城市

半馬、10公里項目選手陸續衝線。男子半馬冠軍、北京跑手陳雨繁表示，2024年曾贏得10公里項目冠軍，今次參加半馬挑戰自我，「早上跑還是挺凉爽。（半馬）賽道比10公里多了很多坡，還是有新挑戰，因為我是上坡比較差的那種。」他又提到，賽道旁掌聲熱烈，感受到香港是個繁華、熱情的城市，打算在晚上坐觀光巴士遊覽。

女子半馬冠軍新加坡跑手：香港賽道多斜坡具挑戰性

女子半馬冠軍、新加坡跑手施文麗表示，自己非職業跑手，需分配好工作、家庭及練習時間，「我有兩個女兒，準備早餐給她們後，我會去跑，跑完了我就快點去上班 ，這樣我就有時間。」她亦指，至少來過香港參賽5次，認為香港賽道多斜坡，具挑戰性，「可是香港好，是因為大家都很團結的感覺，好像你很容易找到一群人都跑得很快，然后他們就可以跑在你旁邊跟你一起跑。」

記者：蕭博禧、曾智華

攝影：陳浩元