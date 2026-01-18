Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打馬拉松2026．多圖｜跑手扮鬼扮「馬」 蜘蛛俠、死侍角色齊上陣 着超人衫跑得快啲？

社會
更新時間：09:21 2026-01-18 HKT
發佈時間：09:21 2026-01-18 HKT

【渣馬2026/渣打馬拉松/渣馬】渣打馬拉松2026（渣馬）今日（1月18日）舉行，維持約7.4萬名跑手參與，清晨已有不少跑手到場熱身。今早天氣偏暖，氣溫約18至19度。適逢馬年將至，不少跑手一如既往「扮鬼扮『馬』」參加賽事，有跑手在和暖天氣下戴上頭套扮演財神，相信已大汗淋漓。

渣打馬拉松2026︱蜘蛛俠、死侍上陣 以為拍Avengers？

大批跑手悉心打扮，勢要「最搶鏡」。多人扮演漫威（Marvel）熱門角色，包括蜘蛛俠、死侍，亦有扮演DC漫畫的超人，未知是否打算使出「超能力」為自己加速。同時亦少不了扮演日本卡通及動漫角色，例如海綿寶寶、《Chiikawa》的Usagi、《海賊王》的路飛等。

▼▼即睇跑手奇裝異服▼▼

▼▼多圖．跑手參賽賽況▼▼

攝影：蘇正謙、何君健、陳浩元

