港交所拓指數業務挑戰恒指 科技100成分股達百隻 分析料如同標普及納指共存

隨着首隻追蹤「香港交易所科技100指數」的ETF於上月26日正式掛牌上市，香港指數市場迎來全新格局。港交所（388）正積極向指數產品領域拓展，引發市場關注此舉會否挑戰恒生指數公司這個「指數老字號」的主導地位。市場分析，短期內港交所難以取代恒指公司，雙方更可能走向如同美國標普500、納指等多個主流指數並存的格局，共同推動香港指數市場「擴容」。

截至今年6月底，追蹤恒生指數系列的相關產品已覆蓋全球38個市場、19個交易所，被動式追蹤產品的資產管理總值約1066億美元，約8346億元港元，而市場上首隻亦是目前唯一一隻追踪香港交易所科技100指數的交易所買賣基金為「易方達港交所科技100指數ETF」（3456），其最新資產管理總值約6.15億元。

「易方達港交所科技100指數ETF」（3456）上月上市，最新資產管理總值約6.15億元。

葉文瀚：為香港指數市場「擴容」

聖方濟各大學創業培育中心副總監葉文瀚分析指出，港交所和恒指公司雙方各有優勢，短期內不會出現「取代」局面。 恒指公司的優勢在於品牌歷史悠久、市場認受性高，並已建立完整的ETF、衍生產品及國際投資者生態圈。港交所的優勢則在於擁有交易平台、產品發行及市場推廣能力，可更快將新指數與ETF、期貨等產品結合，形成渠道協同效應。他預計香港市場將逐步走向「多個主流指數並存」的格局，整體而言，港交所發展指數業務，傾向視之為香港指數市場「擴容」，而不只是單純的零和競爭，

然而，葉文瀚補充，若港交所未來將指數業務延伸至固定收益及大宗商品等跨資產類別，對恒指公司的影響將比單純股票指數更深遠。這代表港交所意在建立跨資產類別的指數平台，雖未必能取代恒指公司，但肯定會增加其競爭壓力，將促使其加快產品創新，如發展更多主題、ESG及國際化產品。

陳志華：港交所研發實力有待提升

香港證券及期貨專業總會會長陳志華則認為，港交所短期內或難以對恒指公司的市場主導地位構成挑戰。他指出，恒指公司在香港營運已有幾十年歷史，旗下恒生指數系列已成為本地甚至是世界的一個市場指標，被眾多本港強積金計劃及海外基金採納為產品基準。相較之下，港交所近年才開始涉足指數業務，目前相關資源仍相對有限，並據了解港交所內部尚未建立成熟的研發團隊，甚至科技100指數亦需委託外部機構編製，顯示其在指數領域的專業能力可能尚在起步階段。

恒指公司稱樂見 推動市場多元化

針對市場關注的競爭問題，恒生指數公司回應表示，樂見更多市場參與者推動指數市場多元化發展，將繼續致力探索與不同行業夥伴的合作，以及積極與世界各地的產品發行商攜手，構建完善的指數產品生態圈。並強調公司是區內領先的專業指數公司，管理超過2000條指數，旗下的指數備受國際認可，將會積極採用創新科技，以提升指數編制實力和保持行業領先優勢。港交所首席資訊總監梁松光早前表示，指數業務不會與恒指公司構成直接競爭，而是透過設計不同指數迎合市場需求。

港交所首席資訊總監梁松光早前表示，指數業務不會與恒指公司構成直接競爭。

港交所科技100指數覆蓋面勝科指

另外，港交所科技100指數於去年底推出，成分股達100隻，覆蓋面較僅有30隻成分股的恒生科技指數更廣。該指數並設有快速納入機制，例如智譜（2513）、壁仞科技（6082）等近期已獲快速納入，以緊貼市場動態。陳志華表示，科技100指數雖涵蓋100隻成分股，但是指數編制不能簡單「以量取質」，換言之編制指數的關鍵不在於成分股的數量，而在於權重分布與代表性，「若成分股普遍缺乏流動性和沒有代表性，那麼即使搵到100隻成分股，指數亦難獲得機構投資者或基金的青睞。」

港交所科技100指數成分股名單：

股票代碼 公司名稱 比重 700 騰訊控股 12.03% 9988 阿里巴巴-W 9.76% 3690 美團-W 7.43% 1810 小米集團-W 7.37% 981 中芯國際 7.20% 1211 比亞迪股份 5.28% 6160 百濟神州 3.29% 1347 華虹半導體 3.04% 2269 藥明生物 2.48% 1801 信達生物 2.44% 1024 快手-W 2.37% 992 聯想集團 2.32% 6869 長飛光纖光纜 2.13% 3750 寧德時代 1.76% 1888 建滔積層板 1.58% 522 ASMPT 1.48% 9868 小鵬汽車-W 1.40% 148 建滔集團 1.38% 2359 藥明康德 1.37% 2015 理想汽車-W 1.12% 1093 石藥集團 1.10% 9926 康方生物 0.99% 1177 中國生物製藥 0.85% 2382 舜宇光學科技 0.85% 020 商湯-W 0.79% 9626 嗶哩嗶哩-W 0.76% 9660 地平線機器人-W 0.75% 3692 翰森製藥 0.72% 1530 三生製藥 0.65% 6618 京東健康 0.65% 2018 瑞聲科技 0.59% 9880 優必選 0.57% 1772 贛鋒鋰業 0.48% 2228 晶泰科技-P 0.44% 6990 科倫博泰生物-B 0.44% 3888 金山軟件 0.43% 2577 英諾賽科 0.41% 9863 零跑汽車 0.41% 2268 藥明合聯 0.40% 2513 智譜 0.36% 241 阿里健康 0.36% 763 中興通訊 0.34% 268 金蝶國際 0.34% 2525 禾賽科技-W 0.33% 285 比亞迪電子 0.31% 780 同程旅行 0.30% 9688 再鼎醫藥 0.29% 2162 康諾亞-B 0.29% 1548 金斯瑞生物科技 0.29% 2367 巨子生物 0.25% 867 康哲藥業 0.25% 2400 心動公司 0.24% 1357 美圖公司 0.24% 3896 金山雲 0.24% 6088 鴻騰精密 0.24% 1729 匯聚科技 0.23% 9969 諾誠健華 0.21% 1585 雅迪控股 0.21% 1860 匯量科技 0.19% 6060 眾安在線 0.19% 3933 聯邦制藥 0.19% 552 中國通信服務 0.19% 1797 東方甄選 0.18% 9899 網易雲音樂 0.18% 6855 亞盛醫藥-B 0.18% 9606 映恩生物-B 0.17% 2252 微創機器人-B 0.16% 303 偉易達集團 0.16% 013 和黃醫藥 0.16% 2096 先聲藥業 0.16% 2357 中航科工 0.16% 1066 威高股份 0.15% 2196 復星醫藥 0.14% 179 德昌電機控股 0.14% 2498 速騰聚創 0.14% 772 閱文集團 0.14% 3320 華潤醫藥 0.14% 6682 範式智能 0.14% 853 微創醫療 0.13% 1952 雲頂新耀-B 0.12% 354 中國軟件國際 0.12% 1833 平安好醫生 0.12% 1415 高偉電子 0.12% 2432 越疆科技 0.11% 9903 天數智芯 0.11% 6082 壁仞科技 0.11% 2533 黑芝麻智能 0.11% 512 遠大醫藥 0.09% 3738 阜博集團 0.08% 1316 耐世特 0.08% 9636 九方智投控股 0.08% 2186 綠葉製藥 0.07% 460 四環醫藥 0.07% 6699 時代天使 0.06% 1686 新意網集團 0.05% 2858 易鑫集團 0.05% 2556 邁富時 0.05% 2590 極智嘉 0.04% 2643 曹操出行 0.04% 1384 滴普科技 0.02% 3677 正力新能 0.02% 917 趣致集團 0.02% 2617 藥捷安康 0.01%

資料來源：港交所

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