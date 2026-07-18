港交所拓指數業務挑戰恒指 科技100成分股達百隻 分析料如同標普及納指共存
發佈時間：13:42 2026-07-18 HKT
隨着首隻追蹤「香港交易所科技100指數」的ETF於上月26日正式掛牌上市，香港指數市場迎來全新格局。港交所（388）正積極向指數產品領域拓展，引發市場關注此舉會否挑戰恒生指數公司這個「指數老字號」的主導地位。市場分析，短期內港交所難以取代恒指公司，雙方更可能走向如同美國標普500、納指等多個主流指數並存的格局，共同推動香港指數市場「擴容」。
截至今年6月底，追蹤恒生指數系列的相關產品已覆蓋全球38個市場、19個交易所，被動式追蹤產品的資產管理總值約1066億美元，約8346億元港元，而市場上首隻亦是目前唯一一隻追踪香港交易所科技100指數的交易所買賣基金為「易方達港交所科技100指數ETF」（3456），其最新資產管理總值約6.15億元。
葉文瀚：為香港指數市場「擴容」
聖方濟各大學創業培育中心副總監葉文瀚分析指出，港交所和恒指公司雙方各有優勢，短期內不會出現「取代」局面。 恒指公司的優勢在於品牌歷史悠久、市場認受性高，並已建立完整的ETF、衍生產品及國際投資者生態圈。港交所的優勢則在於擁有交易平台、產品發行及市場推廣能力，可更快將新指數與ETF、期貨等產品結合，形成渠道協同效應。他預計香港市場將逐步走向「多個主流指數並存」的格局，整體而言，港交所發展指數業務，傾向視之為香港指數市場「擴容」，而不只是單純的零和競爭，
然而，葉文瀚補充，若港交所未來將指數業務延伸至固定收益及大宗商品等跨資產類別，對恒指公司的影響將比單純股票指數更深遠。這代表港交所意在建立跨資產類別的指數平台，雖未必能取代恒指公司，但肯定會增加其競爭壓力，將促使其加快產品創新，如發展更多主題、ESG及國際化產品。
陳志華：港交所研發實力有待提升
香港證券及期貨專業總會會長陳志華則認為，港交所短期內或難以對恒指公司的市場主導地位構成挑戰。他指出，恒指公司在香港營運已有幾十年歷史，旗下恒生指數系列已成為本地甚至是世界的一個市場指標，被眾多本港強積金計劃及海外基金採納為產品基準。相較之下，港交所近年才開始涉足指數業務，目前相關資源仍相對有限，並據了解港交所內部尚未建立成熟的研發團隊，甚至科技100指數亦需委託外部機構編製，顯示其在指數領域的專業能力可能尚在起步階段。
恒指公司稱樂見 推動市場多元化
針對市場關注的競爭問題，恒生指數公司回應表示，樂見更多市場參與者推動指數市場多元化發展，將繼續致力探索與不同行業夥伴的合作，以及積極與世界各地的產品發行商攜手，構建完善的指數產品生態圈。並強調公司是區內領先的專業指數公司，管理超過2000條指數，旗下的指數備受國際認可，將會積極採用創新科技，以提升指數編制實力和保持行業領先優勢。港交所首席資訊總監梁松光早前表示，指數業務不會與恒指公司構成直接競爭，而是透過設計不同指數迎合市場需求。
港交所科技100指數覆蓋面勝科指
另外，港交所科技100指數於去年底推出，成分股達100隻，覆蓋面較僅有30隻成分股的恒生科技指數更廣。該指數並設有快速納入機制，例如智譜（2513）、壁仞科技（6082）等近期已獲快速納入，以緊貼市場動態。陳志華表示，科技100指數雖涵蓋100隻成分股，但是指數編制不能簡單「以量取質」，換言之編制指數的關鍵不在於成分股的數量，而在於權重分布與代表性，「若成分股普遍缺乏流動性和沒有代表性，那麼即使搵到100隻成分股，指數亦難獲得機構投資者或基金的青睞。」
港交所科技100指數成分股名單：
|股票代碼
|公司名稱
|比重
|700
|騰訊控股
|12.03%
|9988
|阿里巴巴-W
|9.76%
|3690
|美團-W
|7.43%
|1810
|小米集團-W
|7.37%
|981
|中芯國際
|7.20%
|1211
|比亞迪股份
|5.28%
|6160
|百濟神州
|3.29%
|1347
|華虹半導體
|3.04%
|2269
|藥明生物
|2.48%
|1801
|信達生物
|2.44%
|1024
|快手-W
|2.37%
|992
|聯想集團
|2.32%
|6869
|長飛光纖光纜
|2.13%
|3750
|寧德時代
|1.76%
|1888
|建滔積層板
|1.58%
|522
|ASMPT
|1.48%
|9868
|小鵬汽車-W
|1.40%
|148
|建滔集團
|1.38%
|2359
|藥明康德
|1.37%
|2015
|理想汽車-W
|1.12%
|1093
|石藥集團
|1.10%
|9926
|康方生物
|0.99%
|1177
|中國生物製藥
|0.85%
|2382
|舜宇光學科技
|0.85%
|020
|商湯-W
|0.79%
|9626
|嗶哩嗶哩-W
|0.76%
|9660
|地平線機器人-W
|0.75%
|3692
|翰森製藥
|0.72%
|1530
|三生製藥
|0.65%
|6618
|京東健康
|0.65%
|2018
|瑞聲科技
|0.59%
|9880
|優必選
|0.57%
|1772
|贛鋒鋰業
|0.48%
|2228
|晶泰科技-P
|0.44%
|6990
|科倫博泰生物-B
|0.44%
|3888
|金山軟件
|0.43%
|2577
|英諾賽科
|0.41%
|9863
|零跑汽車
|0.41%
|2268
|藥明合聯
|0.40%
|2513
|智譜
|0.36%
|241
|阿里健康
|0.36%
|763
|中興通訊
|0.34%
|268
|金蝶國際
|0.34%
|2525
|禾賽科技-W
|0.33%
|285
|比亞迪電子
|0.31%
|780
|同程旅行
|0.30%
|9688
|再鼎醫藥
|0.29%
|2162
|康諾亞-B
|0.29%
|1548
|金斯瑞生物科技
|0.29%
|2367
|巨子生物
|0.25%
|867
|康哲藥業
|0.25%
|2400
|心動公司
|0.24%
|1357
|美圖公司
|0.24%
|3896
|金山雲
|0.24%
|6088
|鴻騰精密
|0.24%
|1729
|匯聚科技
|0.23%
|9969
|諾誠健華
|0.21%
|1585
|雅迪控股
|0.21%
|1860
|匯量科技
|0.19%
|6060
|眾安在線
|0.19%
|3933
|聯邦制藥
|0.19%
|552
|中國通信服務
|0.19%
|1797
|東方甄選
|0.18%
|9899
|網易雲音樂
|0.18%
|6855
|亞盛醫藥-B
|0.18%
|9606
|映恩生物-B
|0.17%
|2252
|微創機器人-B
|0.16%
|303
|偉易達集團
|0.16%
|013
|和黃醫藥
|0.16%
|2096
|先聲藥業
|0.16%
|2357
|中航科工
|0.16%
|1066
|威高股份
|0.15%
|2196
|復星醫藥
|0.14%
|179
|德昌電機控股
|0.14%
|2498
|速騰聚創
|0.14%
|772
|閱文集團
|0.14%
|3320
|華潤醫藥
|0.14%
|6682
|範式智能
|0.14%
|853
|微創醫療
|0.13%
|1952
|雲頂新耀-B
|0.12%
|354
|中國軟件國際
|0.12%
|1833
|平安好醫生
|0.12%
|1415
|高偉電子
|0.12%
|2432
|越疆科技
|0.11%
|9903
|天數智芯
|0.11%
|6082
|壁仞科技
|0.11%
|2533
|黑芝麻智能
|0.11%
|512
|遠大醫藥
|0.09%
|3738
|阜博集團
|0.08%
|1316
|耐世特
|0.08%
|9636
|九方智投控股
|0.08%
|2186
|綠葉製藥
|0.07%
|460
|四環醫藥
|0.07%
|6699
|時代天使
|0.06%
|1686
|新意網集團
|0.05%
|2858
|易鑫集團
|0.05%
|2556
|邁富時
|0.05%
|2590
|極智嘉
|0.04%
|2643
|曹操出行
|0.04%
|1384
|滴普科技
|0.02%
|3677
|正力新能
|0.02%
|917
|趣致集團
|0.02%
|2617
|藥捷安康
|0.01%
資料來源：港交所
相關文章：人民幣繳付印花稅及交易費刊憲 港交所：為人幣櫃台納港股通鋪路