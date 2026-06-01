恒指六絕月開局低開2點 MINIMAX擬科創板上市升半成 康方生物漲逾9%｜港股開市

美伊雙方至今仍未能就結束戰爭的諒解備忘錄達成共識，美國總統特朗普在與幕僚召開緊急會議後，更有意收緊多項核心條款，包括在伊朗濃縮鈾及重開霍爾木茲海峽等議題上加入更強硬的措辭。國際油價今早回升，布蘭特期油及紐約期油暫升逾2%，分別報93.13美元及89.56美元。不過，日韓股市今早繼續向上，其中日股暫升近1%，韓股更升約2.8%。

港股方面，「五窮月」累挫594點，與日韓台股市背道而馳，專家對「六絕月」走勢持分歧看法，有分析認為港股今個月有機會微升，但亦有指大市將繼續偏軟。至於恒指今早低開2點，報25180點。重磅科技股靠穩，騰訊（700）升1.2%；阿里巴巴（9988）升0.3%；美團（3690）升2.4%；惟京東（9618）跌1.5%；小米（1810）則報28.04元，無起跌。

MINIMAX擬科創板上市

個股消息中，年初掛牌的MINIMAX（100）公布，已決議探究擬發行人民幣股份的初步建議，且已聘請專業顧問就公司符合在科創板上市的條件提供諮詢，及簽訂輔導協議。據中證監網站，其已於5月29日與中信証券簽署輔導協議。該股開市報884元，升5.2%。

藥明生物料收入增長13%至17%

藥明生物（2269）公佈，公司維持今年收入按年增長13%至17%的預期，未來3年收入複合增速料達20%；並提到M端預計複合增速約30%，將有更多生產項目每年貢獻逾1億美元收入。該股開市報33.7元，升1%。

康方生物創新藥成果亮相ASCO

此外，康方生物（9926）自主研發的多款創新藥物共計40餘項臨床研究成果於2026年美國臨床腫瘤學會（ASCO）正式發佈，主要圍繞公司全球首創雙抗新藥核心產品卡度尼利（PD-1/CTLA-4）、依沃西（PD-1/VEGF），以及下一代CD47單抗萊法利等，研究成果覆蓋多個領域，充分展現了公司創新藥物的突破性、廣泛的臨床價值。該股開市報129元，升逾9%。

郭思治：恒指初步反彈位25500

香港股票分析師協會副主席郭思治認為，港股6月初可能稍為造好，內地要求非法跨境炒股者於兩年內沽貨，令港股上周二至五沽盤「太兇」，大市成交額合共高達1.49萬億元，本月有機會輕微反彈；加上有半年結因素，基金公司會幫手「維穩」。他預計恒指初步反彈位為25500點、25800點，至於會否大升則視乎資金入市態度，會否有人接貨。

李慧芬：港股本月恐仍偏軟

華贏東方證券研究部董事李慧芬認為，除非美伊簽訂停火協議、中央徹查本地證券商已完結，令市場回復信心，否則港股本月會偏軟，恒指在23800點有支持，阻力位25500點。她指出，美伊未簽訂停火協議為不明朗因素，油價有機會持續高企，繼而帶來環球滯脹的問題，現時美國和日本已炒加息，又提醒美國大型新股項目或會抽走本地資金。

展望本周，美國今日公布5月製造業採購經理人指數（PMI），周五則披露非農就業報告及據報與伊朗進行談判；另將於本月16日至17日議息。

