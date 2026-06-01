美國多個經濟數據出爐 美團業績成焦點｜一周前瞻

踏入「六絕月」，美伊局勢仍然是環球市場焦點，據報美國和伊朗將於本周五展開新一輪談判，或會牽動油價和避險資產走勢，同日美國將披露非農就業報告，有機會為本月美國議息方向提供重要線索。本港方面，科技股業績期進入尾聲，焦點落在美團（3690）將於今日放榜。

美國公布PMI和非農數據

美國本周將公布一連串重要經濟數據，周一公布5月製造業採購經理人指數（PMI），市場預計美國５月ISM製造業指數53，前值為52.7。而重中之重是美國周五披露非農就業報告，市場估計5月非農就業職位新增8.9萬個，前值為11.5萬個。值得留意的是，美國聯儲局本周四公布褐皮書，為聯儲局議息前所發表的經濟狀況報告 ，另聯儲局將於本月16日至17日議息。

美國科技巨頭預告PC新時代

NVIDIA、微軟和Arm齊官方預告「PC新時代」即將來臨（A new era of PC），市場關注這些公司會否在本周Microsoft Build 開發者大會，以及台北 Computex 期間公布新產品。

美團業績或影響大市走勢

美團今日公布業績，摩根士丹利發表研究報告，預測美團第一季核心本地商業（CLC）經營損達43億元（人民幣，下同），並預計將於第二季實現收支平衡。其中，預估首季即時配送業務經營虧損為84億元，到第二季虧損收窄至44億元，此意味外賣業務的每單單位經濟效益（UE）在首季為負1.3元，第二季為負0.6元，並於第三季達到收支平衡。在阿里承諾大幅收窄即時零售虧損後，美團邁向盈利能力的路線圖清晰度顯著提升，該行認為外賣業務虧損收窄速度快於預期將帶來上行風險。