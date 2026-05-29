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內房股5月衝高回落 受累資金分流AI股 後市還看樓市新政效應

股市
更新時間：06:00 2026-05-29 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-29 HKT

內地樓市於今年「五一」假期期間，一度傳出回暖行情，連帶部份內房股也衝高，但近期卻出現顯著回落。若以三大內房藍籌股計，華潤置地（1109）、中國海外（688）及龍湖地產（960）本月升幅一度達22%、25%及27%，但截至周四股價升幅已回落至6%、14%，以及倒跌逾6%。對於近期走勢轉弱，華泰證券指港股市場情緒接近恐慌區間，令科技股與內房股均受壓；同時，目前資金更青睞AI算力、半導體等科技硬件方向，而內房股作為傳統周期板塊，正遭遇資金分流影響。

今年首4月數據遜預期損信心

另一方面，國家統計局上周一（18日）公佈數據顯示，今年1至4月全國房地產開發投資按年下降13.7%，較市場預期下降11.5%為差，打擊了市場信心。同時，4月70城房價按年跌幅擴大至3.5%，創下11個月最大跌幅，即使按月跌幅已收窄至0.1%，但仍反映「以價換量」格局並未根本改變。

5月和6月料成樓市新政關鍵期

不過，隨着內地一線城市進一步推出提振樓市政策，料有助穩定房地產市場，同時5月和6月這兩個月的窗口期，或成觀察樓市新政實際成色的關鍵階段。今年4月29日，深圳發布了《關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知》，明確優化調整房屋限購政策等措施。根據中指研究院數據亦顯示，5月1日至24日，深圳二手住宅成交量按年增長15%。

試點收購對象為總價在300萬元人民幣以內，建築面積在70平方米以下，位於廣州環城高速以內的二手住宅，樓齡不限。
試點收購對象為總價在300萬元人民幣以內，建築面積在70平方米以下，位於廣州環城高速以內的二手住宅，樓齡不限。

此外，廣州早前亦召開《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的實施意見》系列配套文件新聞發布會，為支持居民改善住房條件，暢通一二手住房置換鏈條，安居集團將立即啟動支持居民「賣舊買新」試點工作，試行期至2026年12月31日止，按照「政府引導、市場運作、自願參與」的原則，以市場化方式收購二手住宅。

試點收購對象為總價在300萬元人民幣以內，建築面積在70平方米以下，位於廣州環城高速以內的二手住宅，樓齡不限。收購價格以市場成交價為參考，採用「兩次評估＋協商確認」機制，通過第三方專業機構初次詢價評估及覆核評估，與居民協商確定收購價格，確保公正合理。收購後的舊房將優先用於保障性住房、人才公寓等用途，重點服務新市民、青年人等群體的住房需求，以及城市自主更新項目的居民騰遷。

據內媒引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，國企收儲後，通過程度不一的改造，提高適租性，就能夠讓其本來的優勢發揮出來，補充政府在保障性租賃住房、臨時安置、改造安置、人才住房等方面的房源需求，同時也能暢通房地產市場置換循環，滿足居民改善住房條件的需求。

李宇嘉又指，為支持居民「賣舊買新」，各相關方都要積極參與，暢通樓市一手和二手住房循環，例如開發商要適當給予額外優惠，銀行貸款利率可在平均水平上再次下調，代理中介機構可以給出優惠、減免佣金，政府則可以對住房「以舊換新」提供家裝補貼等。

相關文章：廣州新盤2分半鐘沽清吸18億 準買家清晨已排隊 分析料「穗八條」新政見效

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