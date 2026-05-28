Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

智譜連升4日累漲最多逾六成 券商料受惠商業化加速與Token消耗爆發

股市
更新時間：15:34 2026-05-28 HKT
發佈時間：15:34 2026-05-28 HKT

恒指公司上周五（22日）公佈季檢結果後，智譜（2513）將於6月8日正式獲納入恒生科技指數，並有望獲得港股通交易資格。值得留意的是，該股自上周五起連日急升，今日已連升第4個交易日，盤中曾高見1650元，單日曾升16%，以4日累計更最多升逾六成。

消息面上，智譜獲華創證券首次覆蓋及發報告唱好，指其藉清華技術底座與領先的MaaS生態，在AI通用化及智能體浪潮中卡位核心賽道，有望持續受益於商業化加速與Token消耗爆發。該行預計，智譜2026至2028年營業收入為30.20億元、71.08億元及122.78億元，對應增速316.9%、135.4%及72.7%，給予「推薦」評級。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
02:04
公務員加薪｜公務員薪酬趨勢淨指標出爐 高層加4.12% 中層加2.64% 低層加1.17%
政情
5小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
7小時前
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
影視圈
18小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
20小時前
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
食用安全
8小時前
銀行收緊內地客開戶 記者實測各大行 中資行職員稱暫停 建銀：無法保證獲批 滙豐指仍可申請
銀行收緊內地客開戶 記者實測各大行 中資行職員稱暫停 建銀：無法保證獲批 滙豐指仍可申請
商業創科
6小時前
風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點｜Juicy叮
風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-27 13:36 HKT
法拉利主席埃爾康周二在羅馬附近的教宗夏日別墅，向良十四世展示白色電動車Luce。法新社
法拉利首款電動車引群嘲 市值蒸發392億
即時國際
6小時前
凱柏峰外貎。資料圖片
珍惜生命｜將軍澳男住客飛墮天井 當場氣絕
突發
8小時前