智譜連升4日累漲最多逾六成 券商料受惠商業化加速與Token消耗爆發

恒指公司上周五（22日）公佈季檢結果後，智譜（2513）將於6月8日正式獲納入恒生科技指數，並有望獲得港股通交易資格。值得留意的是，該股自上周五起連日急升，今日已連升第4個交易日，盤中曾高見1650元，單日曾升16%，以4日累計更最多升逾六成。

消息面上，智譜獲華創證券首次覆蓋及發報告唱好，指其藉清華技術底座與領先的MaaS生態，在AI通用化及智能體浪潮中卡位核心賽道，有望持續受益於商業化加速與Token消耗爆發。該行預計，智譜2026至2028年營業收入為30.20億元、71.08億元及122.78億元，對應增速316.9%、135.4%及72.7%，給予「推薦」評級。