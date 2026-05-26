小米首季經調整純利挫43%仍勝預期 未來一年斥200億回購

小米集團（1810）2026年第一季度收入錄得991.4億元（人民幣，下同），按年下跌10.9%，略勝市場預期；經調整淨利潤為60.7億元，按年大幅減少43.1%，同樣勝預期。

小米同時公布，新一輪回購計劃，於未來12個月內回購總價值不超過200億港元的B類股份。小米指，現況下進行回購可展示對自身業務展望及前景充滿信心，並料現有財務資源足以支持回購，同時維持穩健的財務狀況。

小米指，現有回購計劃至今已斥資146億港元回購共近4億股。新回購計劃於今年股東會後生效，持續至明年股東會。

手機出貨減近兩成 均價1310元破頂

業務分部方面，期內「手機×AIoT」分部收入為793億元，按年減少14.5%；「智能電動汽車及AI等創新業務」分部收入為199億元，按年增加6.9%。

智能手機收入443億元，按年跌12.5%，主因出貨量減少19.2%至3,380萬部。不過，受惠高端手機佔比增加，智能手機平均售價（ASP）按年升8.2%至每部1,310.1元，創歷史新高。

IoT與生活消費產品收入247億元，跌23.7%，主因國家補貼退坡影響內地收入，惟海外市場智能電視及平板收入增加有所抵消。互聯網服務收入95億元，升4.3%，受廣告業務帶動。

汽車交付增6.6% 平均售價微降1.3%

智能電動汽車收入190億元，增5.1%，受惠交付量增加6.6%至80,856輛。集團推出YU7系列，但SU7系列因停售第一代而減少交付。汽車平均售價為每輛235,116元，微跌1.3%，因車輛購置稅補貼及銷售現車所致。

研發開支增33% AI大模型躋身全球前五

集團表示，研發開支按年大增33.4%至90億元，研發人員數達26,048人創新高。集團宣佈今年在AI領域至少投入160億元，三年投入將超過600億元，以加速推進「人車家全生態」AI閉環。

小米又表示，持續深耕人工智能領域。4月23日正式公測Xiaomi MiMo-V2.5系列大模型，其中Pro版本在通用智能體能力、複雜軟件工程及長程任務上達全球頂尖Agent水準。在Artificial Analysis綜合智能榜上，MiMo-V2.5-Pro綜合智能指數位列全球開源大模型並列第一，躋身全球總排名前五，Agent指數亦並列開源第一。4月28日，集團開源該系列模型，採用MIT協議，支持商用部署與二次訓練。

