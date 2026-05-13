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網龍旗下創奇思指企業AI需求提升 冀全面融入營運 逾八成擬一年內用解決方案

股市
更新時間：15:35 2026-05-13 HKT
發佈時間：15:35 2026-05-13 HKT

網龍（777）旗下子公司、亞太區數碼營銷及人工智能解決方案企業創奇思（Cherrypicks）發表市場分析指，逾80%受訪企業已計劃在未來12個月內採用AI解決方案，普遍關注四大範疇，包括規模化部署、人機協作、數據整合及流程智能化。創奇思指出，企業不再滿足於局部試點，而是希望將AI全面融入營運，期望員工能以自然對話方式跨系統完成任務，而非在多個介面間切換，同時擔憂員工能否保持決策主導權、數據散落不同系統導致無法分析等問題。

創奇思引用數據表示，過去數月超過70%新增客戶在採用核心方案後，主動升級或加購AI增值功能，反映企業一旦體驗到效率與營收提升，便會迅速增加投入。

創奇思CEO：AI價值體現於實質業務增長

創奇思行政總裁錢國強表示，AI對企業的價值，最終體現在業務增長與生產力的實質提升，越來越多品牌積極尋求直接提升收入、改善顧客體驗的方案，而創奇思的角色是將前沿AI能力，轉化為可即時部署、可量化成效的增長引擎。

推AI代理方案

創奇思表示，為回應企業對效率、增長與安全的核心需求，推出了輕量級零售智能客戶體驗平台InstoreCX Solo，以及企業級Agentic AI解決方案組合X-Agent及Claworks，協助品牌在競爭中持續領先。

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