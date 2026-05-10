高盛上調韓股目標至9000點 列亞洲「最高信念」投資觀點
更新時間：09:11 2026-05-10 HKT
發佈時間：09:11 2026-05-10 HKT
發佈時間：09:11 2026-05-10 HKT
高盛在最新研究報告把韓股列為其在亞洲市場的「最高信念」投資觀點，將韓國綜合指數（KOSPI）未來12個月目標價從8000點大幅上調至9000 點。韓股今年以來持續改寫歷史紀錄，一舉突破7000點大關，年內累計漲幅高達約78%，躍居全球表現最強勁的市場之一。
受惠記憶體半導體需求暴增
高盛指出，強勁行情最核心的驅動力，來自人工智能（AI）浪潮帶動的記憶體半導體需求暴增。由三星電子與SK海力士雙雄領軍的南韓半導體產業，已成為全球AI供應鏈中難以替代的關鍵瓶頸。
該行預測，在硬件與半導體股的帶動下，2026年南韓企業利潤將較前一年大幅增長300%。
韓國股市近日已取代加拿大股市，成為全球第七大股票市場。截至上周五，韓股收報7498點。全周漲幅達13.6%，創下2008年10月以來最大單周升幅。
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